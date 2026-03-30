Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public

Într-o perioadă extrem de complicată, marcată de creșteri alarmante ale costului vieții, Sectorul 4 al Municipiului București implementează, în regim de urgență, măsuri ferme, menite să sprijine cetățenii cu venituri reduse din Sectorul 4.

Detalii relevante în plan economic, care au determinat o astfel de reacție a autorității locale, a oferit astăzi Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: „România se află într-o situație economică și socială extrem de delicată. Din cauza măsurilor pe care guvernul Bolojan le-a luat, țara noastră a ajuns într-un punct extrem de periculos. Doar în ultimele trei săptămâni, Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe, a încercat să se împrumute de opt ori și nu a reușit să facă lucrul acesta decât o dată, pentru un interval de 12 luni, la o dobândă ce deja se înscrie în categoria junk. Lucru care reflectă «încrederea» pe care instituțiile financiare, respectiv investitorii, o au în modul în care domnul Bolojan gestionează frâiele României. A încercat, de asemenea, să se împrumute pentru un interval de 35 de luni, însă nu a reușit. Mai mult, investițiile au scăzut cu circa 3 miliarde de lei, adică cu 47% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția industrială a scăzut cu 16% într-o singură lună. S-a colectat mai mult TVA, dar s-au colectat mult mai puține accize, ceea ce înseamnă că, în realitate, puterea de cumpărare a scăzut cu 30%, iar consumul a scăzut cu 25% de la o lună la alta. Efectul este unul devastator pentru prosperitatea românilor, fapt pentru care noi, cei din Sectorul 4, nu am stat cu mâinile în sân și am căutat soluții pentru a sprijini oamenii”.

În această situație critică, în care multe familii își calculează fiecare leu, renunță la lucruri esențiale sau amână cheltuieli importante doar ca să poată face față valului de scumpiri, primarul Daniel Băluță a dispus ca primăria să-și exercite rapid rolul extrem de important pe care îl au administrațiile publice, acela de a fi de partea oamenilor greu încercați.

De aceea, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 4, începând cu 1 aprilie a.c., vor fi implementate două măsuri de sprijin absolut necesare. Prima dintre ele este revocarea taxei de dezvoltare urbană, care fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea cadrului financiar necesar pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință.

Urmare a deciziei de revocare adoptate de consilierii locali în data de 25 martie a.c., persoanele care au achitat deja această taxă pentru anul 2026 vor primi înapoi suma de 444,75 lei, sumă calculată proporțional cu cele 9 luni rămase până la sfârșitul anului, pentru care taxa nu se mai plătește.

În același timp, cetățenii care nu au achitat încă taxa vor avea de plătit doar 148,25 lei, sumă aferentă perioadei 1 ianuarie – 31 martie (până la data revocării), perioadă în care taxa a fost în vigoare și le-a permis oamenilor să folosească locurile de parcare publice din sector.

Pentru a recupera sumele plătite în avans, este necesară depunerea unei solicitări online la DGITL Sector 4, folosind fie aplicația Primăria Sectorului 4, fie platforma start.ps4.ro.

Există, de asemenea, și posibilitatea de a folosi banii deja plătiți pentru alte obligații fiscale viitoare sau în curs. În această situație, persoana interesată poate transmite o cerere de compensare, tot la DGITL Sector 4, urmând aceeași procedură online – aplicația Primăria Sectorului 4 sau platforma start.ps4.ro.

Totodată, pentru a veni concret în sprijinul oamenilor, Sectorul 4 va acorda și un ajutor pentru carburant, în valoare totală de 600 de lei, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni, în următoarele 6 luni.

Pentru a obține acest sprijin, extraordinar de important în contextul creșterii rapide, de la zi la zi sau de la oră la oră, a prețului carburanților, reflectat în costul tuturor produselor și serviciilor pe care comunitatea le consumă, cetățenii trebuie să îndeplinească o serie de condiții, după cum urmează:

să aibă domiciliul/reședința în Sectorul 4 de cel puțin 1 an;

să dețină o singură mașină în proprietate/leasing per familie (soț/soție);

autoturismul să aibă un motor de cel mult 2.000 de centimetri cubi;

să dețină un singur imobil (clădire sau teren) în proprietate pe teritoriul României;

să fie angajat/angajată, cu o vechime de minimum 3 luni la actualul loc de muncă;

să aibă un venit net de maximum 5.000 de lei/persoană sau maximum 10.000 de lei/familie (soț, soție și copii);

să aibă toate taxele și impozitele scadente achitate la zi;

să aibă un cont de utilizator existent sau nou în aplicația „Primăria Sectorului 4” sau pe platforma start.ps4.ro.

Toate aceste criterii nu sunt bariere, ci garanția că ajutorul ajunge acolo unde este cu adevărat nevoie. Pentru accesarea acestui tip de ajutor, cetățenii care îndeplinesc condițiile menționate pot depune foarte simplu o solicitare online prin aplicația Primăria Sectorului 4 sau prin start.ps4.ro.

Aici vor găsi un buton, „Ajutor pentru carburant”, unde pot urma toți pașii pentru depunerea unei solicitări. Ce este foarte important în privința acestui ajutor este faptul că el este direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.

În completarea măsurilor anterior menționate, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a propus un sprijin financiar și pentru cetățenii care folosesc mijloacele de transport în comun în detrimentul mașinii personale.

Ajutorul, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din această după-amiază, constă în decontarea a 50% din costul aferent abonamentului pentru transportul public, dar nu mai mult de 100 de lei pe lună, în următoarele 6 luni.

Acest sprijin nu se cumulează cu ajutorul pentru carburant, dar poate fi acordat mai multor membri ai aceleiași familii. Pentru acordarea lui, se păstrează aceleași condiții privind domiciliul în Sectorul 4, veniturile, statutul profesional și plata taxelor, valabile și în cazul ajutorului de carburant.

De asemenea, și pentru acest tip de sprijin, cererile se depun online, folosind aplicația Primăria Sectorului 4 sau platforma start.ps4.ro.

