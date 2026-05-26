Prima pagină » Actualitate » Au început perchezițiile informatice în dosarul magistraților arestați, în căutarea de probe noi

Au început perchezițiile informatice în dosarul magistraților arestați, în căutarea de probe noi

Bianca Dogaru
Au început perchezițiile informatice în dosarul magistraților arestați, în căutarea de probe noi
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Procurorii de la Parchetul General au început marți dimineață o amplă operațiune de percheziție informatică asupra telefoanelor și computerelor ridicate de la magistrații Gigi Ștefan și Teodor Niță, aflați în arest preventiv pentru corupție.

Surse judiciare au declarat că anchetatorii caută noi probe în dispozitivele electronice, iar toate datele descoperite vor fi atașate direct la dosarul penal. Măsura vine la o săptămână după ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea oficială din funcție a celor doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța.

Înalta Curte decide dacă îi pune în libertate

După finalizarea audierilor și a perchezițiilor informatice, atenția se va muta la București, unde judecătorii de la ÎCCJ vor analiza contestațiile depuse de cei doi magistrați împotriva măsurii de arest preventiv.

Șantaj prin dosare penale

Procurorii Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și suspendați de CSM din funcții.

Ștefan Gigi-Valentin, de 55 de ani, și Niță Teodor, 60 de ani, au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată, potrivit surselor judiciare.

Trafic de influență și abuz în serviciu

Gigi Ștefan este acuzat de procurori de trafic de influență, iar Teodor Niță de abuz în serviciu, iar dosarul este instrumentat de procurorul Marius Iacob din cadrul Parchetului General.

Procurorul de caz, Marius Iacob, și-a motivat cererea de arestare pentru 30 de zile. Cei doi procurori, Niță și Ștefan, reprezintă un ”pericol social extrem de ridicat” și un ”pericol ridicat pentru ordinea publică”. Au manifestat un ”dispreț profund” pentru valorile democrației și drepturile omului.

Polițiști complici

În jurul celor doi procurori s-ar fi aflat și doi polițiști extrem de influenți din cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care își desfășoară activitatea efectiv în sediul Parchetului de pe lângă Curtea de apel Constanța, sub coordonarea magistratului procuror Teodor Niță.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Radu Miruţă explică de ce România cumpără arme fără sisteme de ochire pe timp de noapte: „Aşa e cerinţa pe care noi am pus-o”
11:57
Ministrul Radu Miruţă explică de ce România cumpără arme fără sisteme de ochire pe timp de noapte: „Aşa e cerinţa pe care noi am pus-o”
UTILE Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
11:52
Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
REACȚIE Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
11:52
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
REACȚIE Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”
11:49
Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”
EMISIUNI EXCLUSIV RAPID – iese Gâlcă, intră Pancu! Intrăm în direct cu voi la 16:45, pe YouTube și Facebook – ProSport
11:42
EXCLUSIV RAPID – iese Gâlcă, intră Pancu! Intrăm în direct cu voi la 16:45, pe YouTube și Facebook – ProSport
UTILE Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână
11:38
Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Un studiu amplu arată că ne-am înșelat în privința postului. Cum ne afectează creierul?
EXCLUSIV Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
11:52
Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
APĂRARE Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
11:49
Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
FLASH NEWS Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
11:40
Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
POLITICĂ Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”
11:38
Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”
INEDIT Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
11:15
Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
FLASH NEWS Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”
11:10
Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”

Cele mai noi

Trimite acest link pe