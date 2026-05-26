Au început perchezițiile informatice în dosarul magistraților arestați, în căutarea de probe noi

Procurorii de la Parchetul General au început marți dimineață o amplă operațiune de percheziție informatică asupra telefoanelor și computerelor ridicate de la magistrații Gigi Ștefan și Teodor Niță, aflați în arest preventiv pentru corupție.

Surse judiciare au declarat că anchetatorii caută noi probe în dispozitivele electronice, iar toate datele descoperite vor fi atașate direct la dosarul penal. Măsura vine la o săptămână după ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea oficială din funcție a celor doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța.

Înalta Curte decide dacă îi pune în libertate

După finalizarea audierilor și a perchezițiilor informatice, atenția se va muta la București, unde judecătorii de la ÎCCJ vor analiza contestațiile depuse de cei doi magistrați împotriva măsurii de arest preventiv.

Șantaj prin dosare penale

Procurorii Ștefan Gigi-Valentin și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și suspendați de CSM din funcții.

Ștefan Gigi-Valentin, de 55 de ani, și Niță Teodor, 60 de ani, au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată, potrivit surselor judiciare.

Trafic de influență și abuz în serviciu

Gigi Ștefan este acuzat de procurori de trafic de influență, iar Teodor Niță de abuz în serviciu, iar dosarul este instrumentat de procurorul Marius Iacob din cadrul Parchetului General.

Procurorul de caz, Marius Iacob, și-a motivat cererea de arestare pentru 30 de zile. Cei doi procurori, Niță și Ștefan, reprezintă un ”pericol social extrem de ridicat” și un ”pericol ridicat pentru ordinea publică”. Au manifestat un ”dispreț profund” pentru valorile democrației și drepturile omului.

Polițiști complici

În jurul celor doi procurori s-ar fi aflat și doi polițiști extrem de influenți din cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care își desfășoară activitatea efectiv în sediul Parchetului de pe lângă Curtea de apel Constanța, sub coordonarea magistratului procuror Teodor Niță.

AUTORUL RECOMANDĂ: