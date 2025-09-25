Prima pagină » Actualitate » Austeritatea nu se atinge de AUTOSTRĂZI. Guvernul dă bani pentru continuarea marilor proiecte de infrastructură

25 sept. 2025, 13:41, Actualitate
Pe fondul temerilor că pachetul de austeritate al guvernului Bolojan ar putea compromite marile proiecte de infrastructură derulate în ultimii ani, ministrul Transporturilor asigură că acestea vor continua. Declarațiile au fost făcute joi în cadrul adoptării de către guvern a unui nou pachet de hotărâri.

Guvernul a adoptat, joi 25 septembrie, un pachet de hotărâri care asigură continuarea marilor proiecte de infrastructură rutieră.

Se alocă fondurile necesare exproprierilor

Astfel, continuarea proiectelor va fi posibilă prin alocarea fondurilor necesare pentru exproprieri și corectarea documentațiilor tehnice, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (foto), citat de Mediafax.

La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Guvernul a aprobat un pachet de hotărâri ce vizează exproprieri suplimentare și actualizarea documentațiilor tehnice pentru marile proiecte rutiere din România. Potrivit oficialului, aceste măsuri vor asigura continuitatea șantierelor aflate în derulare.

Undă verde pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș

Printre investițiile cheie vizate se află Autostrada Sibiu–Făgăraș, Tronsonul 4, proiect unde au fost aprobate exproprieri pentru 220.000 de metri pătrați de teren, cu fonduri alocate de peste 789.000 de lei. Pentru varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, s-a suplimentat bugetul cu peste 3 milioane de lei. În plus, pentru Autostrada Focșani–Bacău și Autostrada de Centură București – Centura Sud au fost aprobate despăgubiri suplimentare, inclusiv o alocare de circa 2,6 milioane de lei pentru exproprieri.

În egală măsură, Executivul a dat undă verde amenajării unui sens giratoriu pe DN 2, la Șindrilița, cu exproprieri estimate la 46.200 de lei, dar și lucrărilor suplimentare pentru relocarea utilităților în zona Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.

„Prin aceste decizii transmitem un semnal clar: marile proiecte de infrastructură rămân o prioritate. Măsurile adoptate astăzi au rolul de a asigura continuitatea lucrărilor și de a accelera calendarul de investiții, în beneficiul mobilității cetățenilor și al dezvoltării economice regionale”, a declarat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

