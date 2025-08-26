Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”

Premierul australian Anthony Albanese a acuzat Iranul de organizarea a două atacuri antisemite, ce au avut loc în Sydney și Melbourne, anul trecut, și a anunţat întreruperea relațiilor diplomatice cu Teheranul, relatează The Associated Press (AP).

Organizaţia Australiană de Informaţii şi Securitate (ASIO), serviciile de informaţii australiene, a ajuns la concluzia că guvernul de la Teheran ar fi comandat atacuri, prin care a provocat incendii în octombrie anul trecut, la Lewis Continental Kitchen, companie de produse alimentare kosher din Sydney, şi în decembrie anul trecut, asupra sinagogii Addas Israel din Melbourne, a precizat premierul.

De la momentul începutului războiului dintre Israel şi Hamas, în 2023, s-a înregistrat o creştere accentuată a incidentelor antisemite în Sydney şi Melbourne.

„ASIO a adunat suficiente informaţii credibile pentru a ajunge la o concluzie profund îngrijorătoare”, a declarat Albanese. „Guvernul iranian a dirijat cel puţin două dintre aceste atacuri. Iranul a încercat să-şi ascundă implicarea, dar ASIO consideră că se află în spatele atacurilor”, a precizat el. „Au fost acte de agresiune extraordinare şi periculoase orchestrate de o ţară străină pe teritoriul australian. Au fost încercări de a submina coeziunea socială şi de a semăna discordie în comunitatea noastră. Este total inacceptabil”, a punctat Anthony Albanese.

Mai mult, ambasadorul Iranului în Australia, Ahmad Sadeghi a fost înștiințat de către guvernul australian că va fi expulzat. Premierul a precizat că diplomaţii australieni detaşaţi în Iran au fost retrași într-o ţară terţă.

Cetățenii australieni, aflați în Iran, au fost înștiințați, printr-o alertă, că ambasada Australiei se va închide și sunt îndemnați să „ia în considerare plecarea cât mai curând posibil, dacă este sigur să o facă”.

„Străinii din Iran, inclusiv australienii şi cetăţenii cu dublă cetăţenie, australiană şi iraniană, sunt expuşi unui risc ridicat de detenţie arbitrară sau arestare”, se arată în avertisment.

Ministrul de externe Penny Wong a precizat că Australia va menţine deschise unele canale diplomatice cu Teheranul pentru a promova interesele Australiei. Aceasta a adăugat că este pentru prima dată când Australia expulzează un ambasador de la al Doilea Război Mondial.

Premierul Albanese a anunțat că Australia va adopta o lege pentru a include Gardienii Revoluţiei, armată ideologică a regimului iranian, pe lista organizaţiilor teroriste.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni a salutat desemnarea Gărzii Revoluţionare ca organizaţie teroristă.

„În primul rând, acestea au fost atacuri care au vizat în mod deliberat evreii australieni, au distrus un lăcaş de cult sacru, au cauzat pagube de milioane de dolari şi au terorizat comunitatea noastră”, se arată într-un comunicat.

Gestul fără precedent al premierului australian, împotriva Iranului, vine la o săptămână după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a calificat pe Albanese drept „un politician slab care a trădat Israelul” prin recunoaşterea statului palestinian.

De asemenea, Albanese a declarat pe 11 august că recunoaşterea statului palestinian de către guvernul său va fi oficializată la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie. Anunţul a fost urmat de anularea reciprocă a vizelor pentru oficialii australieni şi israelieni.

FOTO: Profimedia