Prima pagină » Actualitate » Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”

Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”

Ruxandra Radulescu
26 aug. 2025, 13:52, Actualitate
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador:

Premierul australian Anthony Albanese a acuzat Iranul de organizarea a două atacuri antisemite, ce au avut loc în Sydney și Melbourne, anul trecut, și a anunţat întreruperea relațiilor diplomatice cu Teheranul, relatează The Associated Press (AP).

Organizaţia Australiană de Informaţii şi Securitate (ASIO), serviciile de informaţii australiene, a ajuns la concluzia că guvernul de la Teheran ar fi comandat atacuri, prin care a provocat incendii în octombrie anul trecut, la Lewis Continental Kitchen, companie de produse alimentare kosher din Sydney, şi în decembrie anul trecut, asupra sinagogii Addas Israel din Melbourne, a precizat premierul.

De la momentul începutului războiului dintre Israel şi Hamas, în 2023, s-a înregistrat o creştere accentuată a incidentelor antisemite în Sydney şi Melbourne.

„ASIO a adunat suficiente informaţii credibile pentru a ajunge la o concluzie profund îngrijorătoare”, a declarat Albanese. „Guvernul iranian a dirijat cel puţin două dintre aceste atacuri. Iranul a încercat să-şi ascundă implicarea, dar ASIO consideră că se află în spatele atacurilor”, a precizat el.

„Au fost acte de agresiune extraordinare şi periculoase orchestrate de o ţară străină pe teritoriul australian. Au fost încercări de a submina coeziunea socială şi de a semăna discordie în comunitatea noastră. Este total inacceptabil”, a punctat Anthony Albanese.

Mai mult, ambasadorul Iranului în Australia, Ahmad Sadeghi a fost înștiințat de către guvernul australian că va fi expulzat. Premierul a precizat că diplomaţii australieni detaşaţi în Iran au fost retrași într-o ţară terţă.

Cetățenii australieni, aflați în Iran, au fost înștiințați, printr-o alertă, că ambasada Australiei se va închide și sunt îndemnați să „ia în considerare plecarea cât mai curând posibil, dacă este sigur să o facă”.

„Străinii din Iran, inclusiv australienii şi cetăţenii cu dublă cetăţenie, australiană şi iraniană, sunt expuşi unui risc ridicat de detenţie arbitrară sau arestare”, se arată în avertisment.

Ministrul de externe Penny Wong a precizat că Australia va menţine deschise unele canale diplomatice cu Teheranul pentru a promova interesele Australiei. Aceasta a adăugat că este pentru prima dată când Australia expulzează un ambasador de la al Doilea Război Mondial.

Premierul Albanese a anunțat că Australia va adopta o lege pentru a include Gardienii Revoluţiei, armată ideologică a regimului iranian, pe lista organizaţiilor teroriste.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni a salutat desemnarea Gărzii Revoluţionare ca organizaţie teroristă.

„În primul rând, acestea au fost atacuri care au vizat în mod deliberat evreii australieni, au distrus un lăcaş de cult sacru, au cauzat pagube de milioane de dolari şi au terorizat comunitatea noastră”, se arată într-un comunicat.

Gestul fără precedent al premierului australian, împotriva Iranului, vine la o săptămână după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a calificat pe Albanese drept „un politician slab care a trădat Israelul” prin recunoaşterea statului palestinian.

De asemenea, Albanese a declarat pe 11 august că recunoaşterea statului palestinian de către guvernul său va fi oficializată la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie. Anunţul a fost urmat de anularea reciprocă a vizelor pentru oficialii australieni şi israelieni.

FOTO: Profimedia

Citește și

VIDEO Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
13:38
Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
ACTUALITATE NATO vs. Rusia lui Putin, sabia cu două tăișuri. Geopolitical Futures: „Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor”
13:32
NATO vs. Rusia lui Putin, sabia cu două tăișuri. Geopolitical Futures: „Ucraina nu este locul potrivit pentru a lupta împotriva rușilor”
VIDEO ORA DE IARNĂ 2025. Când se dau înapoi ceasurile anul acesta/Riscuri ascunse pentru sănătate
13:23
ORA DE IARNĂ 2025. Când se dau înapoi ceasurile anul acesta/Riscuri ascunse pentru sănătate
ACTUALITATE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Un investitor EDUCAT poate investi din start 100.000 de lei”
13:23
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Un investitor EDUCAT poate investi din start 100.000 de lei”
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
13:11
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
EXTERNE Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
13:07
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
VIDEO Țoiu și Muraru se CONTRAZIC pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
12:56
Țoiu și Muraru se CONTRAZIC pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
JUSTIȚIE Curtea de Conturi a sesizat organele de cercetare PENALĂ, după un audit la BTT, unde majoritar e statul român. Ce nereguli GRAVE au ieșit la iveală
12:55
Curtea de Conturi a sesizat organele de cercetare PENALĂ, după un audit la BTT, unde majoritar e statul român. Ce nereguli GRAVE au ieșit la iveală