Autobuzele turistice din București vor circula gratuit în acest weekend, a decis Consiliul de Administrație al STB

În acest weekend, de Zilele Bucureștiului, autobuzele turistice din Capitală vor circula gratuit, a precizat pentru Gândul Florin Melciu, președinte al Consiliului de Administrație (CA) STB.

Sâmbătă și duminică, bucureștenii se vor putea plimba gratuit cu autobuzele turistice din București.

„Bucureștenii vor avea această oportunitate, să fie turiști în orașul lor, și să se bucure de frumoasa perspectivă pe care autobuzele turistice o oferă pe traseul din Capitală. Practic, tot ce este mai frumos în București se poate admira pe traseul autobuzelor turistice”, a declarat, pentru Gândul, Florin Melciu, președinte CA al STB.

Linia turistică „Bucharest City Tour” funcționează zilnic de la Casa Presei până la Piața Unirii.

Cursele pleacă de la Casa Presei zilnic, între orele 10.00 şi 22.00, la intervale de 30 de minute.

Traseul pentru autobuzele turistice

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”, Şos. Pavel Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”.

În 2009 a fost înfiinţată prima linie turistică din Bucureşti, iar transportul s-a efectuat în perioada 2009 – 2019, câte 4-6 luni/an, cu autobuze închiriate. În perioada 2020 – 2022, linia turistică a fost suspendată din cauza pandemiei.