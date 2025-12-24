Prima pagină » Actualitate » Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”

24 dec. 2025, 12:44, Actualitate
Autocar modern pentru Poli Timișoara / Sursa FOTO: Facebook Alfred Simonis

Politehnica Timișoara face un pas important în direcția revenirii în prim-planul fotbalului românesc. Echipa beneficiază acum de condiții dintre cele mai bune, fapt remarcat inclusiv de președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis.

Într-o postare pe Facebook, Simonis anunță că formația „alb-violetă” a primit un cadou binemeritat de la Moș Crăciun.

Astfel, începând de astăzi, clubul dispune de un autocar modern, destinat transportului jucătorilor și staffului tehnic la meciuri și în cantonamente. Investiția este menită să crească nivelul de siguranță și confort pentru toți cei din club.

„Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune. Înseamnă și condiții oferite echipei, de la cazare, alimentație, cantonamente sau transport. Tocmai de aceea, pentru siguranța și confortul echipei, Poli va beneficia de astăzi de un autocar modern.

Cadoul de Crăciun pentru Politehnica Timișoara a venit chiar în ziua de Ajun, iar după rezultatele din acest tur de campionat este chiar unul meritat”, a scris pe Facebook Alfred Simonis.

După rezultatele obținute în turul campionatului, noul autocar vine ca o recunoaștere a eforturilor depuse de echipă și ca un semnal de stabilitate și continuitate pentru viitor. Mesajul transmis de conducerea CJ Timiș este clar: la „Poli” se construiește un proiect solid, bazat nu doar pe rezultate sportive, ci și pe standarde moderne de organizare a clubului.

Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”

