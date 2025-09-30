Prima pagină » Știri politice » Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, pune o „vorbă bună” la Nicușor Dan, pentru proiectele de investiții amenințate de AUSTERITATEA lui Bolojan

Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, pune o „vorbă bună” la Nicușor Dan, pentru proiectele de investiții amenințate de AUSTERITATEA lui Bolojan

30 sept. 2025, 15:46, Știri politice
Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, pune o „vorbă bună” la Nicușor Dan, pentru proiectele de investiții amenințate de AUSTERITATEA lui Bolojan
Galerie Foto 3

Nicușor Dan l-a vizitat pe Alfred Simonis, la Consiliul Județean Timiș. Președintele are mai multe activități programate, la Timișoara. Între două evenimente, a strecurat o întâlnire cu Simonis, întrevedere care nu apare în programul oficial.

Vezi galeria foto
3 poze

Șeful CJ Timiș l-a prins pe Nicușor Dan și i-a amintit de „proiectele de investiții”, în pericol sub austeritatea lui Bolojan.

„Discuțiile noastre au avut ca puncte principale investițiile pe care le derulăm în acest moment, dar mai ales ceea ce ne dorim să dezvoltăm în anii următori. Importanța Institutului Regional de Oncologie Timișoara, necesitatea unui nou stadion, investițiile în infrastructură, în special autostrada Timișoara-Moravița care leagă România de Serbia, în salvarea patrimoniului cultural al județului nostru, dar și multe altele, le-am prezentat Președintelui”, a spus Simonis pentru prea locală.

Social-democratul își dorește o „colaborare deschisă cu administrația prezidențială, una bazată pe încredere și dialog”.

Astfel de întâlniri, pe lângă partea protocolară, sunt importante pentru a aduce la cunoștință decidenților naționali realitatea la zi din teritoriu, nevoile administrației publice locale, dar mai ales ale oamenilor”, a spus Alfred Simonis, citat de Opinia Timișoarei.

