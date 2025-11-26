Prima pagină » Sport » Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”

Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”

Mihai Tănase
26 nov. 2025, 08:39, Sport
Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
Alfred Simonis - Foto: Facebook/Alfred Simonis

Curtea de Apel București a anulat marți rezultatul licitației pentru noul stadion „Dan Păltinișanu”, evaluat la peste 130 de milioane de euro, obligând Compania Națională de Investiții (CNI) să reevalueze ofertele. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune însă că decizia este „un lucru bun” și că proiectul merge mai departe, cu șanse mari ca ordinul de începere să fie semnat la începutul anului viitor.

Curtea de Apel București a decis anularea rezultatului licitației pentru construirea noului stadion din Timișoara, în urma unei contestații depuse împotriva ofertei declarate inițial câștigătoare. CNI este acum obligată să reevalueze ofertele și să stabilească un alt câștigător.

„E foarte bine că instanța a dat o decizie, pentru că stăm de câteva luni de zile și, din cauza grevei judecătorilor, noi n-am avut această decizie. Deci este un semn bun că avem o decizie”, a declarat Alfred Simonis pentru ProSport.

Acesta a explicat că, fiind doar două oferte în competiție, instanța a constatat că evaluarea a fost făcută greșit, iar CNI trebuie acum să o desemneze pe cealaltă ca fiind câștigătoare.

Simonis: „E un lucru bun. Mergem înainte și facem stadionul”

Șeful CJ Timiș a asigurat că proiectul nu este în pericol și că termenele rămân realiste. El se așteaptă ca până la finalul lunii decembrie să fie semnat contractul, iar în ianuarie să fie emis ordinul de începere.

„E foarte probabil ca, până la final de decembrie, să avem ordinul de începere. Nu se pierde foarte mult timp… în ianuarie vom da ordinul de începere. Deci e un lucru bun ceea ce s-a întâmplat, nu un lucru rău. Nu e nicio lovitură pentru timișoreni. E o lovitură pentru că facem stadionul”, a mai spus Alfred Simonis.

Simonis estimează că șansele unei noi contestații sunt minime, având în vedere că deja există o hotărâre clară a instanței.

Stadionul, evaluat la aproximativ 130 de milioane de euro, va fi construit cu o contribuție financiară din partea Consiliului Județean Timiș, în ciuda solicitării recente a premierului Ilie Bolojan de a amâna proiectul până în 2027 din cauza deficitului bugetar.

Simonis a explicat că instituția își asumă cofinanțarea și a respins cifrele vehiculate în spațiul public.

„Suma de 50-60 de milioane de euro, pe care unii din primărie au aruncat-o, e mincinoasă și falsă… Construcția are o valoare de aproximativ 130 de milioane de euro… Trebuie 30-35 de milioane de euro pe care CJ Timiș să îi suporte în 32 de luni, cam 10 milioane anual”, preciza acesta anterior.

Odată cu aprobarea bugetului județean, CJ Timiș va include aceste sume la începutul lunii decembrie.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” este considerat una dintre investițiile strategice ale județului Timiș, menită să revigoreze infrastructura sportivă a regiunii. Reevaluarea licitației nu blochează proiectul, ci îl pune pe un nou făgaș, spune Simonis.

Dacă termenele anunțate sunt respectate, lucrările la stadion vor începe la începutul anului viitor, iar Timișoara ar putea avea, în sfârșit, o arenă modernă care să corespundă standardelor internaționale.

