USR pregătește un proiect de lege prin care vrea să schimbe modul de funcționare și control al Agenției Naționale de Integritate (ANI) și acuză instituția că a devenit o „bâtă politică”, folosită împotriva adversarilor PSD. Inițiativa parlamentarilor USR vizează cinci probleme pe care formațiunea le consideră responsabile pentru blocajele din activitatea agenției, de la concursurile pentru conducere și auditul extern până la dosarele care așteaptă ani întregi o soluție și avizele fără valoare juridică.

Anunțul USR vine după ce mai mulți reprezentanți ai partidului au intrat în conflict cu ANI, printre aceștia numărându-se șeful partidului, Dominic Fritz, și Radu Miruță.

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Lidera deputaţilor USR, Diana Stoica, a susţinut că PSD foloseşte instituţiile statului pentru a-şi hărţui adversarii politici, arătând că Radu Miruţă nu a încasat niciun leu pentru raportul de expertiză întocmit şi reproşând conducerii agenţiei lipsa de acţiune în alte cazuri

„PSD folosește instituțiile statului pentru a-și hărțui sau elimina adversarii politici. După Dominic Fritz, PSD l-a luat la țintă pe colegul nostru Radu Miruță. ANI zice că Radu Miruță este incompatibil, pentru că a făcut ceea ce aceeași ANI i-a zis că poate face și, atenție, pentru care nu a luat NICIUN LEU”, a declarat Diana Stoica.

USR acuză ANI că a devenit o „bâtă politică”

Lidera deputaților USR a acuzat agenția că nu verifică în aceeași măsură averile și activitatea unor reprezentanți ai PSD.

„ANI nu vede blănițele de la botez, ANI nu vede cutiile de pantofi din conturile pesediștilor, nu vede mașinile de sute de mii de euro din parcările instituțiilor din România. Probabil că nu le vede pentru că sunt toate roșii”, a mai afirmat aceasta.

La rândul său, deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a susținut că ANI și-a pierdut rolul pentru care a fost înființată.

„Din păcate, în ultimul timp, s-a transformat într-o bâtă politică, pe care unii o folosesc împotriva adversarilor politici. Este foarte grav ce se întâmplă”, a precizat Stelian Ion.

Ce schimbări propune USR pentru controlul și funcționarea ANI

Proiectul anunțat de USR vizează cinci probleme pe care parlamentarii formațiunii le consideră responsabile pentru disfuncționalitățile din activitatea agenției.

Prima problemă se referă la concursurile organizate pentru conducerea ANI. USR reclamă anularea unor concursuri, lipsa candidaților admiși și presupune presiuni interne asupra procedurii de selecție. Soluția propusă de USR este organizarea concursului pentru funcția de președinte al ANI în afara agenției, fără implicarea instituției în procedură.

A doua problemă vizează Consiliul Național de Integritate (CNI), organismul care ar trebui să supravegheze activitatea ANI și să-i asigure independența față de factorul politic. USR susține că acesta nu are în prezent suficientă autonomie și nici atribuții reale de control. Partidul propune ca CNI să devină independent de ANI și să primească propriile resurse administrative, inclusiv personal, sediu și mijloace de comunicare.

A treia modificare se referă la auditul extern al agenției. USR acuză ANI că își alege singură auditorul și că aceeași firmă ar realiza în mod repetat verificările externe. Formațiunea propune ca Senatul să organizeze și să plătească auditul extern al instituției.

A patra problemă semnalată de parlamentarii USR privește dosarele care așteaptă ani întregi o soluție, pe fondul lipsei de inspectori de integritate. Partidul susține că există mii de dosare blocate, iar cetățenii care depun sesizări nu primesc răspunsuri într-un termen rezonabil. USR vrea ca CNI să poată verifica activitatea agenției, inclusiv prin controale neanunțate și verificări ale modului în care dosarele sunt repartizate aleatoriu.

A cincea modificare privește punctele de vedere emise de ANI, despre care USR susține că nu au valoare juridică obligatorie. Formațiunea reclamă și faptul că administrația publică se confruntă cu blocaje din cauza lipsei unor interpretări clare ale legislației privind incompatibilitățile și conflictele de interese. Soluția propusă constă în introducerea unor soluții individuale anticipate și a unor îndrumări de interpretare obligatorii, pe care ANI să le emită în cel mult 15 zile.

Radu Miruță, declarat incompatibil de ANI. Ce a constatat instituția

Atacul USR la adresa ANI vine după ce instituția a stabilit că Radu Miruță s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în care a ocupat funcția de parlamentar. Potrivit raportului de evaluare, Miruță a desfășurat activități specifice unui comerciant persoană fizică prin exercitarea profesiei de expert tehnic judiciar, activitate pe care ANI a considerat-o incompatibilă cu mandatul de deputat.

Deputatul USR a contestat concluziile agenției și a susținut că nu a încasat niciun ban pentru expertiza respectivă. El a invocat și faptul că ANI i-ar fi transmis anterior că poate desfășura această activitate. În raportul său, instituția a respins argumentul lipsei veniturilor și a apreciat că starea de incompatibilitate nu depinde de încasarea unor sume de bani, ci de natura activității desfășurate.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese. Înalta Curte a menținut decizia ANI

Un alt caz invocat în contextul criticilor USR la adresa ANI este cel al președintelui partidului, Dominic Fritz. Agenția l-a declarat în conflict de interese administrativ, după ce a constatat că edilul ar fi semnat un act administrativ într-o situație în care exista un interes personal, în legătură cu o societate la care era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut pentru campania electorală.

Dominic Fritz a contestat concluziile inspectorilor de integritate, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia ANI. Președintele USR a criticat în repetate rânduri regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese, pe care l-a considerat excesiv și lipsit de claritate.