Deputata AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din cadrul Camerei Deputaților, care a întocmit Raportul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că nicio instituție a statului român pe care Comisia a contactat-o pe căi oficiale pentru a afla informații cu privire la motivele care au stat la baza deciziei Curții Constituționale (CCR) de a anula votul cetățenilor voturi nu a răspuns solicitărilor. Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Laura Gherasim a spus că reprezentanții Administrației Prezidențiale și-au justificat refuzul de a răspunde prin faptul că instituția nu poate fi peționată de Comisie, în vreme ce reprezentanții CCR au explicat că este vorba de o hotărâre a judecătorilor care a fost deja motivată.

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„Am primit peste 300 de petiții, mai vin până și astăzi” / „Președintele României nu poate fi întrebat, este într-o bulă”

„În primii doi ani, nicio instituție pe care noi o contactam și îi solicitam răspunsuri nu ne răspundea. Este vorba de toate instituțiile statului român.

Noi am primit aceste petiții de la cetățenii români, petiții care solicitau clarificarea procesului factual de anulare a alegerilor. Am primit peste 300 de petiții, n-am stat să le mai număr. Curg, vin și acum, în ziua de astăzi. Sunt sute de petiții.

În baza acestor petiții, noi am solicitat, atât Administrației Prezidențiale, cât și Curții Constituționale. Administrația Prezidențială, prin domnul consilier Filatov, a spus că Comisia de abuzuri nu poate petiționa la Administrația Prezidențială.

Dom’le, o dată că vă face periculos de incompetenți pentru țară… cum să spui că o Comisie de abuzuri – al cărei rol este să răspundă celui abuzat – nu poate petiționa Administrația Prezidențială.

Și al doilea răspuns e că președintele României nu poate fi întrebat. El este așa într-o bulă în care nu poți să intri. Administrația Prezidențială este plătită din bani publici, răspunde în fața Parlamentului”, a explicat deputata AUR.

„Comisia pentru abuzuri nu este anchetatoare sau raportoare” / „Singurul motor declanșator este petiția”

„Am mai scris Curții Constituționale a României. Răspunsul către Parlament a fost unul foarte simplu: „este hotărârea Curții”. Când am văzut că, de fapt, răspunsul instituțional nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat am zis… Ok, și ce răspundem cetățenilor?

Spre deosebire de alte Comisii, Comisia aceasta nu este anchetatoare sau raportoare. Nu are nicio treabă pe zona de legislație. Singurul motor declanșator al acestei Comisii este petiția. În momentul în care o instituție a statului român nu ți-a răspuns, vii la Comisia de abuzuri”, a mai precizat Laura Gherasim.