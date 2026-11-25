Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, anunță miercuri 25 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că „Târgul de Crăciun” de la Craiova a fost votat „Cel mai bun Târg de Crăciun din Europa”, în cadrul competiției online organizată de European Best Destinations.
Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis că Târgul de Crăciun de la Craiova a primit peste 500 de mii de voturi.
Craiova a fost votată din nou „Best Christmas Market in Europe 2026–2027” și a devenit cea mai votată destinație din întreaga istorie a competițiilor organizate de platforma European Best Destinations, din 2009 până în prezent, indiferent de categorie.
„Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european.
Clasament final:
1. Craiova – 542.821 de voturi
2. Riga, Letonia – 223.710 de voturi
3. Sofia, Bulgaria – 223.100 de voturi
4. Lisabona, Portugalia – 222.447 de voturi
5. Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 de voturi
În competiție, au mai participat orașe precum Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier, Bruges etc.
Cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun de la Craiova au provenit din:
– Marea Britanie – 13,9%
– Statele Unite ale Americii – 12,8%
– România – 8,6%
– Germania – 7,9%
– Franța – 7,1%
– Spania – 6,7%
– Italia – 5,9%
– Portugalia – 4,8%
– Bulgaria – 3,6%
– Olanda – 3,2%
– Alte țări – 25,5%
Competiția a fost organizată de European Best Destinations (www.europeanbestdestinations.com), principalul site de turism de pe continent și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism.
Mulțumesc tuturor celor care au muncit în ultimii ani să ajungem la o asemenea performanță și tuturor celor care ne-au apreciat și votat!”, a transmis edilul Craiovei.
Lia Oguța Vasilescu a fost felicitată și de soțul ei, Claudiu Manda, secretar general al PSD, care i-a transmis un mesaj prin intermediul unei postări pe social-media.
„Felicitări, Craiova! Felicitări, iubita mea! ❤️
Pentru al doilea an consecutiv, Craiova primește titlul de „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, cu un număr record de 542.821 de voturi.
O recunoaștere a frumuseții și a autenticității acestui târg, care aduce oamenii împreună pentru a împărtăși bucuria sărbătorilor de iarnă.
O performanță care confirmă că, prin viziune și implicare, Craiova este un reper în Europa și un motiv de mândrie pentru România.
Mulțumiri tuturor celor care, prin votul lor, au adus din nou Craiova și România pe primul loc!”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.
Craiova a reușit o performanță fără precedent și a adunat 542.821 de voturi. În această ediție, orașul a obținut mai multe voturi decât a acumulat Strasbourg în cele trei ediții câștigate în trecut, conform informațiilor transmise de European Best Destinations.
„CRAIOVA SCRIE ISTORIE! DIN NOU, NUMĂRUL 1 ÎN EUROPA! 🇷🇴
Craiova a fost desemnată Best Christmas Market in Europe 2026–2027, obținând cea mai mare recunoaștere din istoria competițiilor organizate de European Best Destinations, din 2009 până astăzi!
Și nu este doar o victorie. Este un RECORD ISTORIC!
542.821 de voturi pentru Craiova! Iar ediția din acest an a strâns 1.897.783 de voturi pentru toate destinațiile, exprimate de călători din 176 de țări, în doar 8 zile de competiție.
Craiova a reușit o performanță fără precedent, depășind inclusiv numărul cumulat de voturi obținut de Strasbourg în cele trei ediții câștigate, conform informaţiilor transmise de site-ul European Best Destinations.
În spatele acestor cifre se află mult mai mult decât un târg de Crăciun. Se află ani de muncă, viziune, ambiție, creativitate, curaj și, mai ales, o comunitate care a demonstrat că atunci când crede într-un vis, îl poate transforma în realitate.
Astăzi, Craiova nu câștigă doar un titlu. Câștigă vizibilitate internațională, recunoaștere și o oportunitate extraordinară de a atrage și mai mulți turiști din toate colțurile lumii.
Într-o Europă cu aproape 6.000 de târguri de Crăciun, Craiova ocupă primul loc între cele 20 de destinații recunoscute în competiție.
❤️ 542.821 de voturi înseamnă 542.821 de motive de bucurie și mândrie!
Mulțumim tuturor celor care au ales să creadă în Craiova!
Craiova nu mai este doar un loc în care se trăiește magia Crăciunului. Este un loc pe care Europa îl descoperă, îl admiră și îl recomandă!
Mândri de Craiova! Mândri că suntem parte din această poveste”, se arată într-un comunicat.