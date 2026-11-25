Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, anunță miercuri 25 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că „Târgul de Crăciun” de la Craiova a fost votat „Cel mai bun Târg de Crăciun din Europa”, în cadrul competiției online organizată de European Best Destinations.

Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis că Târgul de Crăciun de la Craiova a primit peste 500 de mii de voturi.

Craiova a fost votată din nou „Best Christmas Market in Europe 2026–2027” și a devenit cea mai votată destinație din întreaga istorie a competițiilor organizate de platforma European Best Destinations, din 2009 până în prezent, indiferent de categorie.

„Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european.

Clasament final:

1. Craiova – 542.821 de voturi

2. Riga, Letonia – 223.710 de voturi

3. Sofia, Bulgaria – 223.100 de voturi

4. Lisabona, Portugalia – 222.447 de voturi

5. Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 de voturi

În competiție, au mai participat orașe precum Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier, Bruges etc.

Cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun de la Craiova au provenit din:

– Marea Britanie – 13,9%

– Statele Unite ale Americii – 12,8%

– România – 8,6%

– Germania – 7,9%

– Franța – 7,1%

– Spania – 6,7%

– Italia – 5,9%

– Portugalia – 4,8%

– Bulgaria – 3,6%

– Olanda – 3,2%

– Alte țări – 25,5%

Competiția a fost organizată de European Best Destinations (www.europeanbestdestinations.com), principalul site de turism de pe continent și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism.

Mulțumesc tuturor celor care au muncit în ultimii ani să ajungem la o asemenea performanță și tuturor celor care ne-au apreciat și votat!”, a transmis edilul Craiovei.

Claudiu Manda, mesaj pentru soția sa, Olguța Vasilescu: „Felicitări, iubita mea!”

Lia Oguța Vasilescu a fost felicitată și de soțul ei, Claudiu Manda, secretar general al PSD, care i-a transmis un mesaj prin intermediul unei postări pe social-media.

„Felicitări, Craiova! Felicitări, iubita mea! ❤️

Pentru al doilea an consecutiv, Craiova primește titlul de „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, cu un număr record de 542.821 de voturi.

O recunoaștere a frumuseții și a autenticității acestui târg, care aduce oamenii împreună pentru a împărtăși bucuria sărbătorilor de iarnă.

O performanță care confirmă că, prin viziune și implicare, Craiova este un reper în Europa și un motiv de mândrie pentru România.

Mulțumiri tuturor celor care, prin votul lor, au adus din nou Craiova și România pe primul loc!”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.

„Craiova scrie istorie din nou”

Craiova a reușit o performanță fără precedent și a adunat 542.821 de voturi. În această ediție, orașul a obținut mai multe voturi decât a acumulat Strasbourg în cele trei ediții câștigate în trecut, conform informațiilor transmise de European Best Destinations.