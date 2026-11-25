Deputata AUR Laura Gherasim, autoarea raportului AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, a reacționat în urma unor poze din tinerețe apărute în mediul online. Deputata a explicat că acele poze datează din perioada în care a fost Miss România, vedetă a TVR și activ implicată în showbiz.

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Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților a explicat, în dialogul cu jurnalistul Ionuț Cristache din emisiunea Ai Aflat! de miercuri, că nu are motive să îi fie rușine de acele poze difuzate în mediul online și comentate critic de activistul Valeriu Nicolae, fiind vorba de o activitate normală din perioada în care a fost activă în showbiz.

„ În disperarea asta, este normal să te agăți de orice vrei ”

Moderatorul emisiunii și-a provocat invitat să comenteze faptul că raportul său pe o temă publică atât de serioasă a fost trecut în derizoriu, iar în spațiul online încearcă să se pună accent pe niște poze senzuale din tinerețe.

Ionuț Cristache: Într-o societate normală, nu cea în care trăim, presa ar fi avut curiozitatea, v-ar fi chemat de dimineață până seara, ar fi fost să fiți pe toate televizoarele, ca să încerce să lămurească ce s-a întâmplat cu noi ca țară.

Laura Gherasim: Dar au avut curiozitatea să vadă că la 20 de ani…

Ionuț Cristache: Nu, au avut curiozitatea să vă ridiculizeze, să anuleze ce spuneți.

Laura Gherasim: E normal, îi înțeleg, pentru că fiecare, într-un fel sau altul, se regăsește în acel raport. Și nu e simplu, nu trebuie să-ți protejezi investiția? Când tu doi ani de zile ai ieșit și ai ieșit cu rușii, vin rușii, extremiștii. Cum poți să vii tu acum să le spui oamenilor, a fost nasol, nu, nu au fost rușii. Și atunci, în disperarea asta, este normal să te agăți de orice vrei. Doar că oamenii din presă care se duc să vadă că am fost eu Miss România, eu am avut această onoare de a primi de la statul român…

Ionuț Cristache: Au fost poze cu dumneavoastră. Acum chiar aș vrea, în final, să lămuriți și asta. Că am văzut că propagandiștii lui Nicușor, ăia câți mai sunt, încearcă să vă anuleze raportul că ați pozat în nu știu ce desuuri, acum 20 de ani.

Gherasim: A m avut onoarea să-mi reprezint țara

Deputata AUR a subliniat că și-a câștigat existența într-un mod absolut onorabil, și este mândră de faptul că a fost Miss România, calitate în care și-a reprezentat țara peste hotare.

Laura Gherasim: Aveam 20 de ani, un corp frumos, aveam un copil, eram măritată, lucram în televiziune. Asta făcea PR-ul televiziunii. Eu, la vremea aceea, am lucrat cu cei mai buni… Astea sunt irelevante. Deci astăzi stați de vorbă cu deputatul Gherasim. Nu cu femeia de la 20 de ani, care eram mamă și care eram în presă. Eu îmi câștigam existența într-un mod onorabil. Toate fotografiile acelea au fost făcute de către fotografi celebri în momentul acela, pe contracte cu Televiziunea Română, nu de capul meu. Deci este absurd.

A jucat în filme cu Dennis Hopper

Laura Gherasim: Sunt onorată și nu mă voi dezice niciodată de faptul că sunt femeie, de faptul că am fost Miss, că am avut onoarea să-mi reprezint țara mai departe în Germania. Asta s-a întâmplat la 20 de ani, urcasem pe o scenă a frumuseții, pentru că la vârsta de 20 de ani, asta am făcut. Aveam un copil, eram căsătorită, mi-am urmat, bineînțeles, ca orice om în România…. Eu, ca să fac facultatea, a trebuit să muncesc. Eu n-am avut părinți generali cu patru stele. Nici n-am terminat Oxfordul acesta cu SNSPA-ul.

Ionuț Cristache: V-a afectat că s-a jucat cartea asta a pozelor din tinerețe?

Laura Gherasim: Deci în momentul în care tu îți asumi public, eu eram vedetă publică. Eu am jucat în filme cu Dennis Hopper. Aceea era meseria mea.

Ionuț Cristache: V-a deranjat?

Laura Gherasim: Pe mine personal? Este viața mea, cum să mă afecteze? Dar eu sunt mândră de ceea ce am făcut. Ce, că am făcut o poză în care aveam o cravată? E absurd. Cum poți să spui așa ceva?