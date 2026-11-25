Polonia le-a cerut oficial aliaților NATO să ia în considerare posibilitatea doborârii rachetelor rusești deasupra teritoriului Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre spațiul aerian al Alianței. Propunerea Varșoviei a fost făcută lunea aceasta la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor țărilor membre, însă nu s-a ajuns la o decizie finală, relatează Bloomberg.

Ideea lansată de Polonia este controversată, deoarece ar extinde acțiunile defensive ale NATO în Ucraina și ar putea oferi Rusiei argumente să declanșeze confruntări directe cu statele de pe flancul estic.

Mai mult, o astfel de operațiune necesită acceptul Kievului pentru folosirea spațiului său aerian. De asemenea, necesită și unanimitate din partea aliaților NATO, care nu poate fi obținută în timp util.

Demersul Varșoviei vine după ce, pe 20 noiembrie, trei rachete de croazieră rusești s-au prăbușit în sud-estul Poloniei în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei, fiind urmate de o nouă incursiune a unei drone rusești câteva zile mai târziu. Pe 23 noiembrie 2026, ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit într-o ședință extraordinară la Bruxelles, la cererea Poloniei, pentru a discuta măsuri suplimentare de securitate pe flancul estic.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a susținut la întâlnire că interceptarea rachetelor deasupra Ucrainei, la cererea Kievului, ar putea fi încadrată ca un act legitim de autoapărare, menit să protejeze cetățenii și teritoriul polonez înainte ca proiectilele să treacă frontiera. Cu toate acestea, în urma întâlnirii, NATO a anunțat că va desfășura în Polonia o aeronavă cu sistem de avertizare și control aerian pentru a monitoriza regiunea estică a țării.

„SACEUR examinează desfășurarea de resurse suplimentare, în timp ce continuă să evalueze postura de descurajare și apărare a NATO în Polonia și în alte părți”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, după întâlnirea de luni, referindu-se la generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate pentru Europa al Alianței.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a recunoscut că, deși propunerea a fost pusă pe masă, nu există încă o „determinare” clară din partea aliaților pentru a aproba o astfel de măsură. De asemenea, Varșovia a transmis semnale de nemulțumire față de lipsa unei reacții publice ferme din partea Statelor Unite după incidentele recente.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a acuzat vineri Moscova de „provocare intenționată” în urma încălcării spațiului aerian al Poloniei, întrucât rachetele au căzut aproape de locul unde mii de soldați ai NATO desfășurau exerciții militare.

Polonia, alături de alți membri estici ai NATO, precum România și statele baltice, s-a confruntat cu incursiuni repetate ale rachetelor și dronelor, pe măsură ce Moscova își intensifică atacul asupra Ucrainei.