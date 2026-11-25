Deputata AUR Laura Gherasim, autoarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, a lansat o serie de acuzații la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii „Ai Aflat!”, cu Ionuț Cristache. Parlamentara susține că jurnalista a fost prima care a solicitat public verificarea presupuselor rețele de boți ale lui Călin Georgescu, cu doar câteva zile înaintea primului tur al scrutinului prezidențial. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Laura Gherasim afirmă că postările respective ar fi fost ulterior șterse de pe pagina de Facebook a jurnalistei, însă imaginile au fost recuperate și urmează să fie anexate raportului care va ajunge pe masa procurorilor de la Parchetul General.

„În spațiul public, jurnalista Anca Alexandrescu, pe data de 19 (noiembrie 2024 – n. red.), a spus că vrea verificare pentru boții lui Georgescu. Așa au apărut în spațiul public pentru prima dată afirmațiile. Ulterior, au fost șterse de pe pagina de Facebook a jurnalistei. Sunt documentate, am și recuperat aceste imagini, care vor fi și atașate raportului, când îl vom trimite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte”, a declarat Laura Gherasim, în emisiunea „Ai Aflat!”, cu Ionuț Cristache.

Deputata AUR a invocat și declarațiile europarlamentarului Cristian Terheș, cel care a contestat la Curtea Constituțională rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Potrivit Laurei Gherasim, Terheș ar fi recunoscut că nu deținea dovezi privind existența boților lui Călin Georgescu și că auzise informațiile în spațiul public, de la Anca Alexandrescu.

„Cristian Terheș a spus: «Eu nu am știut, nu am avut nicio dovadă de boții lui Georgescu. Am auzit-o pe Anca Alexandrescu în spațiul public»”, a relatat parlamentara.

Laura Gherasim a susținut, totodată, că autoritățile române aveau cunoștință încă din 19 noiembrie 2024 despre informațiile referitoare la presupusele rețele de boți, cu mai bine de două săptămâni înainte de anularea alegerilor.

AUR a prezentat propriul raport pe anularea alegerilor

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, luni, 23 noiembrie 2026, propriul raport privind circumstanțele în care Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, are peste 430 de pagini și a fost elaborat de Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților.

Raportul analizează deciziile Curții Constituționale, informațiile furnizate de serviciile secrete, rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), precum și campania electorală desfășurată pe platforma TikTok.

Printre principalele concluzii susținute de autoarea documentului se numără lipsa unor probe suficiente care să justifice anularea scrutinului și depășirea atribuțiilor constituționale de către CCR. Laura Gherasim contestă, de asemenea, existența unei ingerințe rusești în procesul electoral.

George Simion a anunțat că documentul va fi înaintat Parchetului General și a solicitat desecretizarea documentelor și stenogramelor CSAT referitoare la anularea alegerilor.

Caracterul parlamentar al raportului a fost însă contestat de alți membri ai Comisiei pentru abuzuri, care au declarat că nu au participat la elaborarea documentului și că au aflat despre acesta din presă.

Scandal național după reacția Președinției la raportul AUR

Publicarea raportului a declanșat un amplu schimb de replici între reprezentanții AUR și Administrația Prezidențială.

Palatul Cotroceni a transmis, marți, 24 noiembrie, că documentul prezentat de AUR nu aduce argumente juridice noi în dezbaterea privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Administrația Prezidențială a precizat că, la momentul adoptării deciziei CCR, probele nu erau complete, susținând însă că judecătorii constituționali au considerat că existau suficiente indicii privind denaturarea competiției electorale și că timpul disponibil nu permitea o verificare exhaustivă.

Președinția a invocat promovarea netransparentă a unui candidat în mediul online, publicitatea electorală nemarcată conform legii și discrepanța dintre amploarea campaniei electorale și cheltuielile declarate.

În replică, Laura Gherasim a susținut că poziția oficială a Cotroceniului confirmă una dintre principalele concluzii ale raportului său, potrivit căreia scrutinul prezidențial a fost anulat fără existența unor probe suficiente care să demonstreze o fraudă de natură să modifice ordinea candidaților.

Deputata AUR i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să facă demersurile necesare pentru desecretizarea documentelor referitoare la anularea alegerilor și pentru cercetarea persoanelor implicate în luarea acestei decizii, în vederea stabilirii eventualelor răspunderi individuale de către autoritățile judiciare.