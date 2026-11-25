Fostul premier Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu a făcut public raportul promis privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Orban a fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

„Cine este vinovat că o maculatură ieftină, fără niciun conținut relevant, o compunere de elev de clasa a patra, o însăilare de banalități și de stupizenii, intitulată în mod pompos Raport de tinicheaua coclită autobotezată cu nume de metal prețios, care în mod normal ar fi trebuit să treacă neobservată, a ajuns în prime-time la toate televiziunile, pe prima pagină în media scrisă și online și subiect principal de dezbatere în toată media și pe toate rețelele de socializare?”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Fostul consilier al lui Nicușor Dan spune acum despre președinte că ar fi trebuit să clarifice până în prezent „un subiect atât de fierbite”.

Orban, despre Nicușor Dan: „Există un singur vinovat”

„Există un singur vinovat. Cel care a promis de un an și jumătate că va prezenta un raport despre anularea alegerilor. Cel care ln fiecare apariție publică în care a fost chestionat pe subiect a repetat promisiunea că va face public acest raport. Cel care a creat o așteptare foarte mare în societate cu privire la acest raport, care ar fi trebuit să clarifice un subiect atât de fierbinte.

Întrebarea la care nu pot găsi încă un răspuns este dacă a făcut-o intenționat sau din greșeală. Dar, încep să cred din ce în ce mai mult că a făcut-o intenționat, cunoscând foarte bine consecințele neprezentării unui astfel de raport”, mai scrie Orban.

Nicușor Dan, după raportul AUR privind anularea alegerilor din 2024: „Nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”

Administrația Prezidențială a reacționat după conferința de presă organizată de AUR, în cadrul căreia reprezentanții partidului au prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Instituția susține că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate de partid își găsesc deja răspunsul în decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Unul dintre argumentele invocate în raportul AUR este că CCR nu avea competența de a anula întregul proces electoral. Administrația Prezidențială contrazice această interpretare și face trimitere la articolul 2 din Constituție, care prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității, dar și la articolul 146, litera f), care stabilește atribuțiile Curții Constituționale în verificarea procesului electoral.