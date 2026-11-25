Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară investigaţii şi verificări antifraudă, la solicitarea şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – Structura Centrală, într-un dosar penal care vizează lideri ai clanului Cămătarilor. Aceștia sunt acuzați într-un amplu dosar instrumentat de DIICOT, privind venituri uriaşe din taxe de protecţie cerute unor cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească, între care Florin Salam şi Tzancă Uraganu.

„În urma investigațiilor desfășurate, au fost identificate până în prezent achiziții de bunuri mobile și imobile, constând în proprietăți rezidențiale și automobile de lux, pentru care sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă”, transmite ANAF.

Reprezentanţii ANAF mai informează că activităţile de verificare şi investigaţie antifraudă continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în scopul clarificării situaţiei fiscale şi a surselor de finanţare utilizate pentru realizarea achiziţiilor identificate.

Activitatea unor artiști, controlată prin amenințări și intimidări. Printre victime s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Costel Biju, Luis Gabriel

Potrivit anchetatorilor, din 2025 au funcționat în București și Ilfov 2 grupări infracționale care urmăreau să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări. Membrii ar fi cerut taxe de protecție și ar fi exploatat sexual mai multe victime în Germania și Elveția. Aceștia ar fi folosit reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-și impune condițiile.

Printre cei vizați de anchetă se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile) Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile) Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuțu), Petcu Cezar (ginerele lui Sile Cămătaru).

Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.

Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.

FOTO: Gândul