Autoritatea pentru Reformă Feroviară cheamă CFR Călători la consultări, după ce a reclamat lipsa banilor ce pune în pericol transportul de călători

Oficialii de la Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF) așteaptă, luni, conducerea CFR Călători pentru a discuta posibile soluții, după ce compania de stat a reclamat că actuala finanțare disponibilă pune în pericol activitatea acesteia.

Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF) a transmis sâmbătă că a luat act de informațiile apărute în spațiul public privind dificultățile financiare ale operatorului național CFR Călători și riscul afectării circulației trenurilor. AFR, structură cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, are rolul de a implementa politicile publice în domeniul transportului feroviar de călători.

Mesajul, postat pe contul de Facebook, vine după ce, vineri, CFR Călători a publicat un comunicat de presă și a transmis o scrisoare autorităților prin care a reclamat subcompensarea și diminuarea veniturilor prognozate pentru anul 2025 care pun în pericol transportul public de călători.

„Având în vedere rolul esențial al CFR Călători în asigurarea serviciilor de transport public contractate de ARF, inclusiv operarea materialului rulant achiziționat din fonduri europene, considerăm absolut necesară o clarificare instituțională urgentă. În acest sens, ARF transmite o invitație oficială conducerii CFR Călători pentru o întâlnire luni, 16 iunie 2025, la sediul instituției, în vederea identificării soluțiilor legale și operaționale”, au transmis oficialii autorității.

„ARF rămâne ferm angajată în sprijinirea unui transport feroviar eficient, predictibil și sigur pentru toți cetățenii”, a transmis AFR.

Ce reclamă CFR Călători

CFR a anunțat că a prezentat, în adresa către autoritățile în domeniu, o radiografie a situației financiare existente în acest moment prezentând, în același timp, provocările reale cu care se confruntă compania.

Compania are datorii de 510 milioane de lei, conform scrisorii transmise autorităților.

CFR Călători intenționează,de asemenea, prin prezentarea acestei situații, a coopta, în depășirea acestor reale provocări, toate autoritățile cu implicații în prevenirea accentuării dezechilibrelor financiare pe fondul subcompensării serviciului public.

„Astfel, acordarea unei compensații pentru serviciul public sub nivelul anului 2024 reprezintă mai mult decat o provocare și ar putea conduce în final la apariția unui blocaj cu efecte nedorite asupra sistemului feroviar în integralitatea lui, cu atât mai mult cu cât unele modificări legislative sunt de natură a accentuată aceste dezechilibre, modificări care se suprapun peste diminuarea veniturilor prognozate pentru anul 2025 prin neasigurarea de către Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) a celor 12 rame aferente primului Contract de servicii publice licitat și adjudecat de CFR Călători, întârzierile în furnizare fiind semnificative.Cu titlul de exemplu in ceea ce privește modificările de ordin legislativ sunt modificările în zona facilităților de transport acordate participanților la învățământul superior, modificări care au condus la reducerea veniturilor obținute din facilitățile de călătorie acordate acestei categorii sociale”, potrivit CFR Călători.

„În concluzie este imperativ necesar ca valoarea compensației totale anuale cât și a compensației unitare aferente serviciului public în anul 2025 sa nu aibă valori sub nivelul anului 2024. Avem convingerea că se vor găsi, in cel mai scurt timp posibil, căile de depășire a acestei situații astfel încât serviciul public să cunoască o îmbunătățire vizibilă și nicidecum o înrăutățire, cu atât mai mult cu cât in exploatarea comercială se regăsesc deja primele unități de material rulant modernizate/achiziționate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență”, se anunță în comunicat.

Scrisoarea CFR Călători, citată de stiripesurse.ro:

Către:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Domnului Ministru, Sorin Grindeanu

Doamnei Secretar General, Mariana Ioniță

Cabinet Secretar de Stat, Domnului Ionuț Săvoiu

Direcția de Transport Feroviar, Doamnei Mihaela Mocanu

Autoritatea de Reformă Feroviară, Domnului Președinte Barbu Mihai

Consiliul de Administrație SNTFC CFR Călători SA, Domnului Președinte Popa Gabriel

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, Domnului Mare Grigore

Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare, Domnului Manteșcu Iulică

Ref: Situație dificilă – CFR Călători SA

Pentru anul 2025, furnizarea serviciilor de transport feroviar de călători și obligațiile de serviciu public sunt stabilite prin contracte aprobate prin Hotărârile de Guvern nr. 1453/2022 și nr. 1328/2023.

Compensația alocată CFR Călători pentru anul 2025 este de 1.739.022 mii lei, reprezentând doar 80% din nivelul compensației alocate în 2024. Aceasta nu acoperă costurile curente de exploatare.

Obligațiile lunare de plată ale CFR Călători sunt de aproximativ 365.000 mii lei, în timp ce încasările din vânzarea de bilete se ridică în medie la doar 50.000 mii lei/lună.

La această dată, datoriile societății însumează 510.000 mii lei, din care principalele categorii sunt:

CN CFR SA: 110.000 mii lei

Furnizori de motorină: 95.000 mii lei

Electrificare: 53.000 mii lei

Furnizori de reparații: 70.000 mii lei

Salubrizatori: 40.000 mii lei

Alți furnizori (pază, mentenanță, utilități etc.): 142.000 mii lei

În sezonul estival, necesarul suplimentar de material rulant este de 150 vagoane și 40 locomotive. Din cauza subcompensării cronice și a datoriilor restante, asigurarea acestui parc este imposibilă.

CFR Călători avertizează că, în lipsa unei majorări a compensației și a unei intervenții rapide pentru rezolvarea situației financiare, există riscul real de oprire a traficului și de anulare a trenurilor pe secțiile neelectrificate.

Director General,

Preoteasa Traian

Director Financiar-Contabil,

Hanganu Aida.”

