Autoritățile bulgare ÎNCHID Podul Giurgiu – Ruse, pentru executarea unor lucrări de construcție. În ce perioadă intră în vigoare restricțiile

30 oct. 2025, 19:42, Actualitate
FOTO - Facebook.com/CNAIRSA

Autoritățile din Bulgaria au informat că circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, pe 4 și 5 noiembrie 2025.

Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat.

FOTO – Mediafax Foto / Marian Ilie

Astfel, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale  de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), restricțiile sunt următoarele:

  • Marți, 4 noiembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00 circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule;
  • În intervalul 4 noiembrie 2025, ora 21:00 – 5 noiembrie 2025, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Este recomandat ca toți conducătorii auto să se informeze cu privirea la starea infrastructurii rutiere, înainte de a pleca la drum.

În acest context, informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/.

