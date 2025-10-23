CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A

Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere(CNAIR) a desemnat joi câştigătorul licitaţiei pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe podul Giurgiu -Ruse.

Câștigătorul pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a podului de la Ruse, pe sensul dinspre România, este firma ALTIMATE S.A. Contractul, atribuit prin licitaţie, are o valoare de 844.500 lei (fără TVA) și va fi implementat în 6 luni.

„Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a 2 (două) artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil.

Dorim astfel să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă.

Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de asteptare din PTF Giurgiu și va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”, informează reprezentanţii CNAIR.