Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României

SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime ”Sea Baby” au fost identificate, că nu s-a pierdut niciuna și, de asemenea, niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, anunță Reuters, potrivit Agerpres.

„Niciunul dintre sistemele de drone ‘Sea Baby’ ale SBU nu a intrat în apele teritoriale româneşti. Ucraina aderă cu stricteţe la dreptul internaţional, nu încalcă frontierele internaţionale şi îşi tratează partenerii cu respect”, se menţionează într-un comunicat emis de serviciul de presă al SBU.

Detalii despre drona din apropierea Constanței

Reacţia părţii ucrainene vine după ce Ministerul Apărării Naționale a informat, printr-un comunicat de presă emis de Agerpres, că o dronă maritimă aflată în Marea Neagră la 36 de mile est de Constanța a fost neutralizată de scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române.

Conform comunicatului emis, scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române au efectuat miercuri o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanţa, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1.107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafaţă fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenţie a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaţionale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, se precizează în comunicat.

În Marea Neagră, în ultimii patru ani, au fost contracarate aproximativ 150 de mine marine, dintre acestea, 7 au fost distruse de Forțele Navale Române, după cum se menționează în comunicatul MApN.

Reuters a anunțat că un purtător de cuvânt al MApN nu a vrut să specifice țara de proveniență a dronei, însă a confirmat că este vorba despre o dronă ”Sea Baby”. Hakan Fidan, ministrul de externe turc, și Mark Rutte, secretarul general al NATO, au purat, miercuri, o discuție despre siguranța în Marea Neagră, susține o sursă din Ministerul de Externe turc.

Recomandările autorului: