🚨 Imagini hilare din Republica Moldova. O dronă a fost plimbată cu motocultorul prin sat

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova afirmă că bărbatul din Pepeni, Sîngerei, care transporta drona într-o remorcă, a găsit aparatul de zbor sâmbătă, 29 noiembrie, iar miercuri, 3 decembrie, a hotărât să-l transporte acasă fără să anunțe autoritățile.
„După ce a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și restul pieselor acesteia.
Astăzi, obiectul a fost adus în sat, fără a se raporta autorităților. La fața locului au intervenit angajații Poliției pentru verificări și evaluarea situației.
Polițiștii au stabilit că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Sistemul poate fi folosit atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene.
Toate piesele componente ale acesteia, dezasamblate sâmbătă, au fost depistate la domiciliul unuia dintre bărbați. Acestea nu conțin explozibil, iar obiectul în sine nu a prezentat pericol pentru siguranță publică”, au declarat autoritățile de la Chișinău.