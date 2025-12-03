Prima pagină » Știri externe » Imagini hilare din Republica Moldova. O dronă a fost plimbată cu motocultorul prin sat

🚨 Imagini hilare din Republica Moldova. O dronă a fost plimbată cu motocultorul prin sat

03 dec. 2025, 17:44
Primele informații de la Poliție despre cazul dronei plimbate prin sat într-o remorcă

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova afirmă că bărbatul din Pepeni, Sîngerei, care transporta drona într-o remorcă, a găsit aparatul de zbor sâmbătă, 29 noiembrie, iar miercuri, 3 decembrie, a hotărât să-l transporte acasă fără să anunțe autoritățile.

„După ce a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și restul pieselor acesteia.

Astăzi, obiectul a fost adus în sat, fără a se raporta autorităților. La fața locului au intervenit angajații Poliției pentru verificări și evaluarea situației.
Polițiștii au stabilit că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Sistemul poate fi folosit atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene.
Toate piesele componente ale acesteia, dezasamblate sâmbătă, au fost depistate la domiciliul unuia dintre bărbați. Acestea nu conțin explozibil, iar obiectul în sine nu a prezentat pericol pentru siguranță publică”, au declarat autoritățile de la Chișinău.

O descoperire neobișnuită a stârnit agitație într-un sat din nordul Republicii Moldova, după ce un localnic a găsit o dronă căzută pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului său.

O dronă de dimensiuni mari a fost găsită miercuri la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, în raionul Sîngerei, și a fost adusă în sat în remorca unui motocultor de către localnicul care a descoperit-o. Imaginile cu aparatul de zbor, transportat prin localitate, au fost publicate pe rețelele sociale de primarul din Pepeni, Oleg Cernei.

Foto: Facebook / Oleg Cernei

În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate vedea un motocultor care are în remorcă ceea ce pare a fi o drona de tip „Gerbera” folosită de către Rusia drept „aparat de zbor tip momeală” în timpul atacurilor pe care le orchestrează asupra Ucrainei.

Cu câteva zile mai devreme, șase drone au fost identificate deasupra Republicii Moldova, una dintre ele – marcată cu litera „Z”, simbol al agresiunii ruse – prăbușindu-se pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Specialiștii au stabilit atunci că era vorba tot de un aparat de tip „Gerbera”, folosit pentru misiuni de recunoaștere, diversiune sau transport de explozivi, dar care, în acel caz, nu avea încărcătură explozivă.

Cele mai noi