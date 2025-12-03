🚨 Imagini hilare din Republica Moldova. O dronă a fost plimbată cu motocultorul prin sat

17:54

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova afirmă că bărbatul din Pepeni, Sîngerei, care transporta drona într-o remorcă, a găsit aparatul de zbor sâmbătă, 29 noiembrie, iar miercuri, 3 decembrie, a hotărât să-l transporte acasă fără să anunțe autoritățile.

„După ce a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și restul pieselor acesteia.