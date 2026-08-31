Dunărea a ajuns de nerecunoscut din cauza secetei care a lovit Europa în această vară. O imagine suprinsă de unul dintre sateliții Copernicus Sentinel-2 la data de 30 august 2026 arată o schimbare dramatică a peisajului de pe Dunăre.

Imaginea publicată pe X arată zona fluviului în apropierea orașului Corabia. Fotografia evidențiază numeroase bancuri de nisip expuse în albia Dunării, unele dintre acestea fiind vizibile în jurul insulelor, dar și de-a lungul ambelor maluri.

Fotografia realizată de satelit oferă o perspectivă imposibil de obținut de la nivelul solului. Din spațiu se observă foarte clar configurația albiei și suprafețele de nisip care au rămas descoperite. Zonele nisipoase contrastează cu luciul apei și conturează insulele și marginile fluviului, oferind imaginii un aspect spectaculos, însă dezolant.

📉 The Danube 🇷🇴🇧🇬 is facing exceptionally low water levels after prolonged drought across C&E Europe. 🛰️ #CopernicusEU Sentinel-2 #ImageOfTheDay (30 Aug) shows extensive sandbanks along the river near Corabia. Flow fell well below the avg. 🔗 https://t.co/A2yfi0wb0R pic.twitter.com/RIgaDoCli9 — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 31, 2026

Sateliții Sentinel-2 monitorizează permanent schimbările de pe suprafața Pământului. Imaginile furnizate de sateliții programului Copernicus Sentinel-2 sunt utilizate pentru monitorizarea suprafețelor terestre și a schimbărilor produse în timp.

Astfel de imagini pot oferi informații importante despre evoluția cursurilor de apă, modificările albiilor, vegetație, agricultură sau fenomenele care afectează suprafețe extinse.

Ce se întâmplă cu debitul Dunării

Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge în următoarele zile 1.600 mc/s, apoi va fi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august și septembrie, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru intervalul 28 august – 4 septembrie 2026.

”Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere în primele două zile până la valoarea de la 1.600 mc/s, staționar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 mc/s) și septembrie (3.800 mc/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea”, estimează INHGA.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s și unul minim de 1.450 mc/s, iar pentru septembrie de 2.500 mc/s (maxim), respectiv 1.600 mc/s (minim).