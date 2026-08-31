Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezvăluiri despre soarta noului Guvern, care este jucată de partidele politice în ședințe și negocieri cu ușile închise. Se adâncește criza politică? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Anunță Nicușor Dan un nou prim-ministru? Care sunt variantele de premier preferate de președinte? Ajungem la alegeri anticipate?

Astăzi este ultima zi în care mai pot fi îndeplinite jaloanele și țintele asumate în PNRR, proiectul prezentat de Klaus Iohannis drept „salvarea de 80 de miliarde de euro”.

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, discutăm despre declarațiile oficialilor ruși. Rusia are în plan un atac nuclear asupra Ucrainei? China spune că nu-i va permite.

Armata americană îl avertizează pe șeful Pentagonului cu privire la un conflict prelungit cu Iranul. Rămân americanii fără arsenal?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.