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Dacă PSD va fi la guvernare, social democraţii vor o nouă lege a salarizării. Sorin Grindeanu mai vrea şi un audit al statului

Luiza Dobrescu
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Dacă PSD va fi la guvernare, va solicita un audit al statului, cât şi o nouă lege a salarizării. Declaraţia a fost făcută luni, la Sinaia, în urma Comitetului Politic Naţional al PSD, de către liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Grindeanu spune că ideea auditului i-a venit  „când s-a discutat de legea salarizării”.

„Este absolut inadmisibil ca de la o zi la alta să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării sau cât ne-ar duce pe sănătate sau cât ar fi pe educație.

Și de la o zi la alta, ministerele de linie nu erau în stare să-ți dea sumele potrivite, fiindcă nu le au, ba erau mai mari, ba erau mai mici. Nu știm care impactul, nici acum, al acelor concedieri pe care Guvernul Bolojan le-a făcut în administrație anul trecut.

Un audit al statului absolut necesar. De aceea am spus mai devreme că prima oară trebuie să știm de unde plecăm, care sunt costurile, ca să putem să optimizăm toate lucrurile”, spune Grindeanu în cadrul conferinţei de presă de după CPN de la Sinaia.

Liderul PSD a mai spus că, dacă PSD va fi soluţia unei guvernări viitoare, atunci va realiza o nouă lege a salarizării.

„România are nevoie de legea asta salarizării și există șanse mult mai mari ca un guvern cu puteri depline să facă o lege a salarizării care să fie echitabilă și de care România are nevoie.

Deci, da, susțin noul Guvern și va fi în programul de guvernare dacă noi vom fi soluția. O nouă lege a salarizării absolut până la finalul anului. E o țintă ambițioasă, dar realizabilă din punctul meu de vedere”.

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