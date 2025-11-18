Prima pagină » Actualitate » Autostrada Unirii înaintează. Începe proiectarea celui mai dificil tronson din A8

18 nov. 2025
Autostrada Unirii înaintează / Sursa FOTO: Mediafax

Autostrada Unirii (A8) mai înaintează puțin, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis ordinul de începere pentru proiectarea secțiunii Grințieș-Pipirig. Acest tronson este considerat de specialiști cea mai complexă porțiune a întregului traseu montan.

Contractul a fost câștigat de firmele controlate de Dorinel Umbrărescu, reamintește Ziarul de Iași.

Oficial, etapa de proiectare va debuta pe 30 martie 2026 și se va întinde pe 14 luni. Primele utilaje ar putea intra în teren abia în vara anului 2027, asta dacă nu apar întârzieri.

Întreaga valoare a contractului pentru tronsonul Grințieș-Pipirig este de 5,97 miliarde de lei. Secțiunea în cauză se întinde pe 31,5 km și reprezintă cea mai importantă provocare de pe A8. Proiectul include:

  • 16 tuneluri, cel mai lung atingând aproape un kilometru;
  • 60 de poduri și viaducte, dintre care două depășesc 1 km în lungime;
  • peste 20 km de structuri speciale, adică aproape două treimi din întreaga distanță.

Citește aici despre stadiul actual al Autostrăzii Unirii.

