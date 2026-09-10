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Comisarul european pentru gestionarea situațiilor de criză, întâlnire cu Nicușor Dan la Cotroceni. Ilie Bolojan și Raed Arafat, pe lista agendei oficiale de astăzi

Flavius Niculescu
Comisarul european pentru gestionarea situațiilor de criză, întâlnire cu Nicușor Dan la Cotroceni. Ilie Bolojan și Raed Arafat, pe lista agendei oficiale de astăzi
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Comisarul european pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, se află joi, 10 septembrie, într-o vizită oficială pe teritoriul României. De la ora 09:00, aceasta a fost primită de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Tot în aceeași zi, de la ora 13:15, Lahbib se va întâlni cu prim-ministrul Ilie Bolojan, iar, de la 18:15, cu secretarul de stat Raed Arafat, la sediul Inspectoratului General de Aviație. De asemenea, comisarul european va participa la ședințe ale membrilor grupurilor parlamentare și va purta discuții cu reprezentanții organizațiilor care activează în domeniul egalității de gen și al incluziunii persoanelor de etnie romă.

„Discuţiile se vor axa pe contribuţia puternică a României la pregătirea şi la protecţia civilă europeană, precum şi pe provocările din domeniul egalităţii şi al nediscriminării. În special, România a jucat un rol activ în răspunsul la incendiile de vegetaţie din acest an, trimiţând echipe de stingere a incendiilor în Franţa, în Grecia şi în Serbia. Noul său elicopter rescEU, primul livrat pentru flota europeană permanentă, a fost trimis în Serbia în august”, precizează reprezentanții Comisiei Europene în România, printr-un comunicat de presă.

Comisarul european Hadja Lahbib | Sursa foto: Facebook

După vizita în România, comisarul european Hadja Lahbib va fi prezentă în Republica Moldova

Odată încheiată vizita oficială din România, comisarul european pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea situațiilor de criză se va deplasa spre Chișinău, acolo unde va avea o nouă zi de lucru.

Vineri, 11 septembrie, Hadja Lahbib se va întâlni cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul Vasile Tofan, cu viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, şi cu ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.

Începând din 2022, UE a furnizat Republicii Moldova asistenţă umanitară în valoare de peste 93 de milioane de euro. Anul acesta, UE a oferit Republicii Moldova sprijin în urma poluării râului Nistru, iar Republica Moldova a contribuit la lupta UE împotriva incendiilor de vegetaţie, trimiţând pompieri în Grecia. De asemenea, Republica Moldova a găzduit capacităţi aeriene ucrainene de stingere a incendiilor”, este menționat în comunicatul oficial.

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