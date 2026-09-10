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Trump promite câte 5.000 de dolari votanților din SUA dacă republicanii câștigă Congresul la alegerile „midterm”. Condiția pentru folosirea banilor

Donald Trump - Foto: Mediafax foto
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Donald Trump promite un „dividend” de 5.000 de dolari fiecărui cetățean adult din SUA dacă republicanii păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului la alegerile din noiembrie. Banii ar trebui cheltuiți în SUA.

Donald Trump introduce o miză financiară spectaculoasă în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Președintele american a promis că fiecare cetățean adult va primi un „dividend” de 5.000 de dolari dacă republicanii vor câștiga în noiembrie atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, potrivit The Guardian.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Anunțul a fost făcut miercuri, la o convenție republicană desfășurată în Dallas, în perspectiva unui scrutin crucial pentru următorii doi ani ai mandatului prezidențial. Trump a condiționat explicit acordarea banilor de rezultatul alegerilor pentru Congres.

„Dacă republicanii vor câștiga atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul Statelor Unite… datorită puterii și succesului nostru extraordinar pe plan economic, voi acorda un dividend de 5.000 de dolari fiecărui cetățean adult din SUA. Singura condiție pe care o am este ca dividendul pe care îl obținem să fie cheltuit în Statele Unite ale Americii”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Liderul de la Casa Albă nu a prezentat, în informațiile disponibile, detalii privind mecanismul prin care ar urma să fie finanțată și distribuită suma și nici calendarul eventualelor plăți. Un asemenea program ar necesita, în funcție de forma juridică și bugetară aleasă, parcurgerea procedurilor necesare pentru punerea sa în aplicare.

Republicanii luptă pentru controlul Congresului

Scrutinul de la jumătatea mandatului este esențial pentru administrația Trump, deoarece rezultatul va stabili raportul de forțe din Congres pentru următorii doi ani.

Scăderea popularității lui Donald Trump alimentează temerile în interiorul partidului republican că scrutinul din noiembrie ar putea duce la pierderea controlului asupra Camerei Reprezentanților și, într-un scenariu mai sever pentru republicani, inclusiv asupra Senatului.

O schimbare a majorității în Congres ar putea complica semnificativ capacitatea Casei Albe de a-și transforma prioritățile politice și economice în legislație în a doua parte a mandatului lui Trump.

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