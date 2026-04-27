Imagini spectaculoase: o avalanșă din Munții Bucegi, surprinsă de turiști

Mai mulți turiști care au urcat pe Valea Bucșoiului, în Munții Bucegi, au surprins momentul în care s-a produs o avalanșă.

O avalanșă a fost surprinsă de mai mulți turiști care se aflau în Munții Bucegi. Aceștia au urcat pe Valea Bucșoiului, o zonă cunoscută pentru gradul ridicat de dificultate al traseelor. Avalanșa s-a produs brusc, dar din fericire niciunul dintre turiști nu a fost rănit, nefiind raportate victime. Aceștia au reușit să surprindă momentul și au postat imaginile pe rețelele sociale.

Sursă imagini: Captură foto Facebook Ina Georgescu

Sursă imagini: Captură foto Facebook Ina Georgescu

Sursă imagini: Captură foto Facebook Ina Georgescu

Valea Bucșoiului din Munții Bucegi este una dintre zonele mai puțin „prietenoase” pentru turiștii obișnuiți, fiind recomandată în special celor cu experiență montană bună. Un aspect foarte important este riscul ridicat în anumite perioade ale anului, în special iarna și primăvara devreme, când pot apărea condiții de avalanșă pe versanții înclinați ai văii.

Salvamontiștii subliniază cât de important este ca fiecare drumeție pe munte să fie planificată în prealabil. Ei recomandă consultarea prognozei meteo și a buletinelor nivometeorologice, precum și echiparea adecvată, inclusiv cu echipamente de siguranță specifice, în zonele cu risc.

Sursă imagini: Captură foto Facebook Ina Georgescu

