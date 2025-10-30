Arheologii din Ungaria au dezgropat, în apropiere de Budapesta, rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul vechi de 1.300 de ani al unui războinic de elită, potrivit Live Science. Sabia elegant curbată, un tip folosit în principal de războinicii călare, este ruginită, dar încă păstrează urme de decorațiuni fine pe lamă, care dezvăluie măiestria cu care a fost realizată arma antică, imposibil să fi fost făurită local, preia Antena3.

Mormântul situat în apropierea orașului Székesfehérvár (cunoscut și ca Fehérvár), la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Budapesta a fost identificat prin imagini satelitare, potrivit unei declarații descifrate de muzeul Szent István Király (Regele Sfânt Ștefan) din zonă.

Săpăturile fac parte din programul Cimitire din Spațiu al Muzeului Național Maghiar și al Muzeului Regele Sfânt Ștefan, care analizează urmele din culturi vizibile în imaginile satelitare pentru a detecta situri arheologice îngropate.

Obrii şi avarii