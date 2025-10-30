Arheologii din Ungaria au dezgropat, în apropiere de Budapesta, rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul vechi de 1.300 de ani al unui războinic de elită, potrivit Live Science. Sabia elegant curbată, un tip folosit în principal de războinicii călare, este ruginită, dar încă păstrează urme de decorațiuni fine pe lamă, care dezvăluie măiestria cu care a fost realizată arma antică, imposibil să fi fost făurită local, preia Antena3.
Mormântul situat în apropierea orașului Székesfehérvár (cunoscut și ca Fehérvár), la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Budapesta a fost identificat prin imagini satelitare, potrivit unei declarații descifrate de muzeul Szent István Király (Regele Sfânt Ștefan) din zonă.
Săpăturile fac parte din programul Cimitire din Spațiu al Muzeului Național Maghiar și al Muzeului Regele Sfânt Ștefan, care analizează urmele din culturi vizibile în imaginile satelitare pentru a detecta situri arheologice îngropate.
Mormântul descoperit datează între anii 670 și 690 d.Hr., când regiunea făcea parte dintr-un vast „Haganat Avar”, un tip de regat în Europa Centrală, centrat în Bazinul Carpatic din ceea ce este acum Ungaria. Avarii, sau obrii, au stăpânit temporar Pusta maghiară, apoi au dispărut fără urmă.
Avarii din Europa Centrală sunt acum numiți „Avarii Pannoni” (Imperiul Bizantin numea regiunea „Pannonia”) pentru a-i diferenția de avarii semi-nomazi din Asia Centrală, cu care un studiu genetic din 2022 a sugerat că ar fi înrudiți. (Un popor complet diferit, numit „Avarii din Dagestan” sau „Avarii caucazieni”, trăiește acum în Munții Caucaz, etnografii consideră că numele comun este o coincidență.)