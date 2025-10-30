Prima pagină » Actualitate » Avarul MISTERIOS descoperit de satelit în Pusta maghiară. Cine este de fapt călăreţul oriental căsăpit la Budapesta

Rene Pârșan
30 oct. 2025, 17:10, Actualitate
Arheologii din Ungaria au dezgropat, în apropiere de Budapesta, rămășițele unei săbii de fier rare, bijuterii și alte artefacte în mormântul vechi de 1.300 de ani al unui războinic de elită, potrivit Live Science. Sabia elegant curbată, un tip folosit în principal de războinicii călare, este ruginită, dar încă păstrează urme de decorațiuni fine pe lamă, care dezvăluie măiestria cu care a fost realizată arma antică, imposibil să fi fost făurită local, preia Antena3.

Mormântul situat în apropierea orașului Székesfehérvár (cunoscut și ca Fehérvár), la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Budapesta a fost identificat prin imagini satelitare, potrivit unei declarații descifrate de muzeul Szent István Király (Regele Sfânt Ștefan) din zonă.

Săpăturile fac parte din programul Cimitire din Spațiu al Muzeului Național Maghiar și al Muzeului Regele Sfânt Ștefan, care analizează urmele din culturi vizibile în imaginile satelitare pentru a detecta situri arheologice îngropate.

Obrii şi avarii

Mormântul descoperit datează între anii 670 și 690 d.Hr., când regiunea făcea parte dintr-un vast „Haganat Avar”, un tip de regat în Europa Centrală, centrat în Bazinul Carpatic din ceea ce este acum Ungaria. Avarii, sau obrii, au stăpânit temporar Pusta maghiară, apoi au dispărut fără urmă.

Avarii din Europa Centrală sunt acum numiți „Avarii Pannoni” (Imperiul Bizantin numea regiunea „Pannonia”) pentru a-i diferenția de avarii semi-nomazi din Asia Centrală, cu care un studiu genetic din 2022 a sugerat că ar fi înrudiți. (Un popor complet diferit, numit „Avarii din Dagestan” sau „Avarii caucazieni”, trăiește acum în Munții Caucaz, etnografii consideră că numele comun este o coincidență.)

Mormântul a fost jefuit de hoţi amatori

Arheologii au spus că există urme că mormântul de lângă Székesfehérvár fusese jefuit, dar că încă conținea o selecție bogată de bunuri funerare, inclusiv sabia.

Lama și mânerul armei sunt intacte, ceea ce o face o descoperire excepțional de rară pentru această epocă. Totuși, este puternic ruginită și extrem de fragilă după 1.300 de ani îngropată, astfel încât a trebuit să fie ridicată din săpături pe un suport special din lemn.

Arheologii au descoperit, de asemenea, accesorii de curea din argint, ornamente metalice aurite pentru împletirea părului, cercei din mărgele de sticlă, un cuțit lung și vârfuri de săgeți care probabil erau depozitate într-un carcas, deși carcasul propriu-zis, precum și cozile și penele săgeților, s-au degradat.

Rămășițele războinicului au fost de asemenea găsite în mormânt. În timp ce brațele și partea inferioară a corpului erau aranjate în ordine anatomică, capul, pieptul fuseseră împrăştiate/devastate de jefuitorii neglijenţi.

