Prima pagină » Actualitate » Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro

Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro

02 oct. 2025, 09:01, Actualitate
Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro
foto: Facebook.com/csdinamo

Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu un anunț oficial referitor la data la care va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o „bijuterie” în valoare de 172 de milioane de euro.

Aprobarea proiectului prin care se dă undă verde proiectului este așteptată la jumătatea acestei luni, demolarea va începe propriu-zis în luna noiembrie, iar termenul pentru partea aceasta a procesului urmează să se dubleze față de cel anunțat inițial, adică de 3 luni.

S-a dat undă verde la construcția noului stadion Dinamo

Potrivit Prosport, viitoare arenă va dispune de mai multe săli de antrenamente, pentru diferite discipline, de la scrimă, box sau lupte, la atletism indoor, handbal și baschet, dar și la canotaj sau volei.

Termenul final de execuție a fost stabilit, inițial, pentru 25 de luni de la startul lucrărilor.

Dinamoviștii au vești bune din partea CNI, care a anunțat și termenul la care vor începe aceste lucrări la noul stadion Dinamo în valoare de 172 de milioane de euro.

„Lucrările de demolare pot începe după aprobarea proiectului tehnic. Estimăm că acesta va fi aprobat în jurul datei de 15 octombrie 2025. Lucrările se pot demara în maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia”, a transmis Compania Națională de Investiții pentru Observator.

Compania Națională de Investiții a subliniat că lucrările de demolare a vechiului stadion nu le vor afecta pe cele de mutare a conductei de apă, ambele putând fi efectuate în paralel.

„Lucrările de demolare și construire a sadionului pot interfera cu cele de relocare a conductei, având în vedere suprafața de teren pe care se execută această investiție, de aproximativ 70.000 de metri pătrați. Există posibilitatea ca cele două tipuri de lucrări să meargă în paralel”, a mai arătat Compania Națională de Investiții.

O serie de intervenții suplimentare în jurul stadionului vor prelungi durata demolărilor care inițial era prevăzută să dureze doar trei luni.

„Trebuie realizate lucrări de construire în vederea protejării construcțiilor aflate la limită în perimetrul stadionului Dinamo (n.r. Spitalul Floreasca) și lucrări la galeria de beton aferentă conductelor de termoficare”, a precizat Compania Națională de Investiții.

Noul stadion Dinamo ar urma să aibă o capacitate de 25.000 de locuri, cu un plus de 10.000 de locuri față de în prezent, spații de cazare, tip hotelier (40 de locuri), cantină pentru sportivi (50 de mese), un amfiteatru (200 de locuri), precum și birourile clubului.
De asemenea, vor fi multiple săli de antrenamente pentru 11 discipline diferite, inclusiv pentru caiac/canoe și canotaj.

Citește și

VIDEO Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
12:06
Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
ACTUALITATE Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
11:29
Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
ACTUALITATE De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?
11:20
De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?
ACTUALITATE Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic
11:10
Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic
ACTUALITATE Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului
11:07
Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului
ACTUALITATE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh
11:02
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh
Mediafax
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Isterie în Coreea de Nord. Kim Jong Un trimite agenți sub acoperire să găsească femeile cu implanturi mamare „capitaliste”
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Este alertă sanitară în România! Sunt 7 focare de hepatită A în mai multe localități
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ivanov vrea să îi cumpere palatul lui Becali ca să i-l ofere Simonei Halep
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Soluția simplă prin care poți rezolva orice problemă
ACTUALITATE ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
12:09
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
11:42
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
HOROSCOP Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
11:31
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
JOBURI Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
11:20
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
EXTERNE Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei
11:17
Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei
EXTERNE Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți
11:06
Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți