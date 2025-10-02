Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro

Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu un anunț oficial referitor la data la care va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o „bijuterie” în valoare de 172 de milioane de euro.

Aprobarea proiectului prin care se dă undă verde proiectului este așteptată la jumătatea acestei luni, demolarea va începe propriu-zis în luna noiembrie, iar termenul pentru partea aceasta a procesului urmează să se dubleze față de cel anunțat inițial, adică de 3 luni.

S-a dat undă verde la construcția noului stadion Dinamo

Potrivit Prosport, viitoare arenă va dispune de mai multe săli de antrenamente, pentru diferite discipline, de la scrimă, box sau lupte, la atletism indoor, handbal și baschet, dar și la canotaj sau volei.

Termenul final de execuție a fost stabilit, inițial, pentru 25 de luni de la startul lucrărilor.

Dinamoviștii au vești bune din partea CNI, care a anunțat și termenul la care vor începe aceste lucrări la noul stadion Dinamo în valoare de 172 de milioane de euro.

„Lucrările de demolare pot începe după aprobarea proiectului tehnic. Estimăm că acesta va fi aprobat în jurul datei de 15 octombrie 2025. Lucrările se pot demara în maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia”, a transmis Compania Națională de Investiții pentru Observator.

Compania Națională de Investiții a subliniat că lucrările de demolare a vechiului stadion nu le vor afecta pe cele de mutare a conductei de apă, ambele putând fi efectuate în paralel.

„Lucrările de demolare și construire a sadionului pot interfera cu cele de relocare a conductei, având în vedere suprafața de teren pe care se execută această investiție, de aproximativ 70.000 de metri pătrați. Există posibilitatea ca cele două tipuri de lucrări să meargă în paralel”, a mai arătat Compania Națională de Investiții.

O serie de intervenții suplimentare în jurul stadionului vor prelungi durata demolărilor care inițial era prevăzută să dureze doar trei luni.

„Trebuie realizate lucrări de construire în vederea protejării construcțiilor aflate la limită în perimetrul stadionului Dinamo (n.r. Spitalul Floreasca) și lucrări la galeria de beton aferentă conductelor de termoficare”, a precizat Compania Națională de Investiții.

Noul stadion Dinamo ar urma să aibă o capacitate de 25.000 de locuri, cu un plus de 10.000 de locuri față de în prezent, spații de cazare, tip hotelier (40 de locuri), cantină pentru sportivi (50 de mese), un amfiteatru (200 de locuri), precum și birourile clubului.

De asemenea, vor fi multiple săli de antrenamente pentru 11 discipline diferite, inclusiv pentru caiac/canoe și canotaj.