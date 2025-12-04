Prima pagină » Actualitate » Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an

04 dec. 2025, 21:29, Actualitate
Satul mic din Marea Britanie este complet închis publicului, cea mai mare parte din an. Însă chiar în această lună, el își va redeschide porțile pentru turiștii din întreaga lume, care doresc să exploreze locul. Satul datează din secolul al XI-lea, iar oamenii îl pot vizita doar pentru câteva zile.

La prima vedere, satul Imber pare un loc ca oricare altul. Dar, acest sat britanic este abandonat timp de 310 zile din an, iar de abia din luna decembrie, el își va redeschide porțile pentru publicul larg. Satul se află în comitatuk Wiltshire, din Anglia, fiind fondat în secolul al XI-lea și folosit ca zonă de antrenament.

În sat, mai există încă câteva clădiri rămase în picioare, ce pot fi explorate de către turiștii care doresc ajungă aici. Printre acestea se află și fosta clădire a unui pub cunoscut drept „The Bell”, care atrage turiști chiar și în prezent.

Iar printre clădirile încă rămase în picioare se mai numără și un conac, o fermă, câteva case ale fermierilor și chiar și patru blocuri de locuințe construite în anul 1938. În această zonă se află și biserica St. Giles, construită în secolul al XIII-lea. Clădirea este considerată a fi monument istoric, dar va putea fi și ea vizitată de către turiști.

De precizat este și că, existența acestui sat a fost consemnată în scris încă din anul 1086, iar în prezent, accesul publicului este permis numai câteva zile pe an. Ultimii 150 de locuitori au fost evacuați în 1943, pentru a face loc antrenamentelor din timpul războiului. Deși unii oameni au încercat să revină mai târziu, satul încă este deținut de către Ministerul Apărării.

Cum zona a fost folosită pentru antrenamente militare, există și riscul ca turiștii mai găsească muniție neexplodată. Din acest motiv, turiștilor li se spune nu părăsească carosabilulAstfel, satul Imber poate fi vizitat chiar la finalul acestei luni, între 29 decembrie și 1 ianuarie.

Cele mai noi