Prima pagină » Știri politice » Criza Apei. Toți Știau. Ministra Mediului: „Nu demisionez”

Criza Apei. Toți Știau. Ministra Mediului: „Nu demisionez”

04 dec. 2025, 21:31, Știri politice

Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus în cadrul unei emisiuni realizate de Digi24 că nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru.

Deși social-democrații inistă ca Diana Buzoianu să plece din funcție și o acuză de gestionarea defectuoasă a unei crize cu amploare regională, ministra Mediului spune că nu va demisiona din funcție și consideră că nu există nicio urmă de greșeală din partea ministerului Mediului în cazul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița.

„Eu să renunț la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament sau pentru că domnul Zamfir, care îmi cere în fiecare săptămână demisia, mi-a mai cerut-o și săptămâna aceasta. Nu. Dacă există vină, și cu siguranță nimeni nu este perfect, eu nu sunt perfectă, vom face și greșeli. Dar în acest caz nu există nici o urmă de greșale de la nivelul Ministerului Mediului. Și motivul pentru care nu există este pentru că în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local”, a spus Diana Buzoianu.

PSD o acuză pe Diana Buzoianu că ar fi afectat sănătatea populației și ar fi creat dezechilibre în sistemul energetic național. Potrivit acestora, ministrul ar fi solicitat distribuirea unei ape menajere contaminate prin rețeaua de apă potabilă. Începutul săptămânii viitoare va fi unul de foc pentru Diana Buzoianu. Aceasta va fi audiată în Camera Deputaților, unde trebuie să prezinte cauzele și responsabilitățile care au dus la sistarea alimetării cu apă potabilă pentru cele două județe.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pentru criza apei din Prahova

Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României
20:46
Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României
FLASH NEWS Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni
19:32
Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni
POLITICĂ Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
16:21
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
CONTROVERSĂ Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
15:20
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP
14:46
Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP
CONTROVERSĂ Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
13:47
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ESA intensifică cercetarea Pământului pe măsură ce viitorul agențiilor americane devine tot mai incert

Cele mai noi