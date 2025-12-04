Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus în cadrul unei emisiuni realizate de Digi24 că nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru.

Deși social-democrații inistă ca Diana Buzoianu să plece din funcție și o acuză de gestionarea defectuoasă a unei crize cu amploare regională, ministra Mediului spune că nu va demisiona din funcție și consideră că nu există nicio urmă de greșeală din partea ministerului Mediului în cazul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița.

„Eu să renunț la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament sau pentru că domnul Zamfir, care îmi cere în fiecare săptămână demisia, mi-a mai cerut-o și săptămâna aceasta. Nu. Dacă există vină, și cu siguranță nimeni nu este perfect, eu nu sunt perfectă, vom face și greșeli. Dar în acest caz nu există nici o urmă de greșale de la nivelul Ministerului Mediului. Și motivul pentru care nu există este pentru că în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local”, a spus Diana Buzoianu.

PSD o acuză pe Diana Buzoianu că ar fi afectat sănătatea populației și ar fi creat dezechilibre în sistemul energetic național. Potrivit acestora, ministrul ar fi solicitat distribuirea unei ape menajere contaminate prin rețeaua de apă potabilă. Începutul săptămânii viitoare va fi unul de foc pentru Diana Buzoianu. Aceasta va fi audiată în Camera Deputaților, unde trebuie să prezinte cauzele și responsabilitățile care au dus la sistarea alimetării cu apă potabilă pentru cele două județe.

