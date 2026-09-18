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Muzică și dans pentru generalii români aflați la conducerea misiunii EUTM RCA, din Africa

Muzică și dans pentru generalii români aflați la conducerea misiunii EUTM RCA, din Africa
Muzică și dans pentru generalii români aflați la conducerea misiunii EUTM RCA / foto: eeas.europa.eu
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Generalii români aflați la conducerea misiunii EUTM RCA, din Africa, au fost tratați cu muzică și dans. Prilejul l-a constituit despărțirea de generalul Tamaș și venirea la șefie a generalului Apostolescu.

„Rămas-bun, domnule general Tamaș! Bun venit în Republica Centrafricană, domnule general Apostolescu!”, a transmis Misiunea de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA), într-un videoclip publicat pe Instagram.

Cadeții Școlii de subofițeri au cântat și dansat pentru generalii români

La finalul vizitei celor doi generali de brigadă, cadeții Școlii de subofițeri au cântat și au dansat un cântec tradițional, într-un moment inedit ce marchează despărțirea de fostul comandant și întâmpinarea celui nou, potrivit sursei citate. Pe imagini se vede cum cadeții africani au cântat și au dansat în sincron, iar generalii români s-au bucurat și ei de spectacol. La final, militarii au făcut și flotări.

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Generalul Claudiu-Mădălin Tamaș a predat, miercuri, 17 septembrie, ștafeta conducerii misiunii de instruire generalului de brigadă Irinel Apostolescu, în cadrul unei ceremonii militare desfășurate la Camp Moana, în Bangui. La eveniment a fost prezent și președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, precum și generalul locotenent Michiel van der Laan, director general al Statului Major al Uniunii Europene și director al Capacității militare de planificare și conducere (MPCC). De asemenea, de față a fost și generalul-maior Claudiu-Mihail Sava, locțiitor pentru planificare al șefului Statului Major al Apărării.

Misiunea EUTM RCA, lansată în 2016, reprezintă un demers de sprijin militar oferit de UE și își propune să contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane oferind, de un deceniu, consiliere strategică, programe educaționale și instruire militară soldaților de pe continentul îndepărtat. La misiunea UE participă personal militar din nouă țări, între care șase sunt membre ale Uniunii Europene, iar alte trei sunt state partenere.

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