Generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite, a fost găsit împușcat într-un imobil din Prahova, vineri, 11 septembrie 2026. Acesta a fost condus pe ultimul drum câteva zile mai târziu, la Cimitirul Orășenesc Voluntari. Potrivit Cancan, bărbatul lăsase în urmă un bilet de adio format din 12 pagini.
Generalul Dorin Ioniță a lăsat în urma sa un bilet de adio format din 12 pagini. Potrivit Cancan, ar fi scris în garajul său, locul în care a fost găsit fără suflare, ulterior. În paginile sale se găsesc pasaje în care fostul comandant al Forțelor Întrunite vorbea despre familie, precum și despre oamenii care i-au fost apropiați și lucrurile care ar fi trebuit făcute mai departe.
Înainte de a fi găsit împușcat în garaj, generalul Dorin Ioniță își lua „la revedere” de la fiecare, în biletul său. În ultima parte a scrisorii, generalul Dorin Ioniță s-a adresat divinității și ar fi scris, de 37 de ori, „Doamne, iartă-mă!”. Sursa citată relatează că bărbatul ar fi părut că are un dialog cu Dumnezeu.
În urma decesului generalului, în spațiul public au apărut o serie de dezvăluiri și detalii din viața privată a sa. Printre acestea se numără și presupusa relație cu Alice, o femeie care i-ar fi fost amantă ani la rând. Verișoara sa a avut o reacție în spațiul public și a vorbit despre suferința prin care Alice trece. Verișoara a mărturisit că viața privată i-a fost „distrusă”. Vezi AICI.
De asemenea, au circulat în spațiul public și detalii legate despre banii pe care i-ar fi încasat generalul Dorin Ioniță din pensie. Potrivit surselor citate, fostul comandant al Forțelor Întrunite ar fi încasat o pensie de aproximativ 40.000 de lei pe lună. Sunt prezentate și informații despre averea familiei și afacerea din Dragonul Roșu. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.