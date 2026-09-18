Generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite, a fost găsit împușcat într-un imobil din Prahova, vineri, 11 septembrie 2026. Acesta a fost condus pe ultimul drum câteva zile mai târziu, la Cimitirul Orășenesc Voluntari. Potrivit Cancan, bărbatul lăsase în urmă un bilet de adio format din 12 pagini.

Generalul Dorin Ioniță a lăsat în urma sa un bilet de adio format din 12 pagini. Potrivit Cancan, ar fi scris în garajul său, locul în care a fost găsit fără suflare, ulterior. În paginile sale se găsesc pasaje în care fostul comandant al Forțelor Întrunite vorbea despre familie, precum și despre oamenii care i-au fost apropiați și lucrurile care ar fi trebuit făcute mai departe.

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Înainte de a fi găsit împușcat în garaj, generalul Dorin Ioniță își lua „la revedere” de la fiecare, în biletul său. În ultima parte a scrisorii, generalul Dorin Ioniță s-a adresat divinității și ar fi scris, de 37 de ori, „Doamne, iartă-mă!”. Sursa citată relatează că bărbatul ar fi părut că are un dialog cu Dumnezeu.

Generalul Dorin Ioniță ar fi avut acte agresive asupra amantei

În urma decesului generalului, în spațiul public au apărut o serie de dezvăluiri și detalii din viața privată a sa. Printre acestea se numără și presupusa relație cu Alice, o femeie care i-ar fi fost amantă ani la rând. Verișoara sa a avut o reacție în spațiul public și a vorbit despre suferința prin care Alice trece. Verișoara a mărturisit că viața privată i-a fost „distrusă”. Vezi AICI.

De asemenea, au circulat în spațiul public și detalii legate despre banii pe care i-ar fi încasat generalul Dorin Ioniță din pensie. Potrivit surselor citate, fostul comandant al Forțelor Întrunite ar fi încasat o pensie de aproximativ 40.000 de lei pe lună. Sunt prezentate și informații despre averea familiei și afacerea din Dragonul Roșu. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.