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Ion Cristoiu | Derută totală în tabăra Bolojan: Siegfried Mureșan a fost propus premier pariindu-se că Nicușor Dan nu-l va desemna în veci

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier al României de către președintele Nicușor Dan.

„Ieri dimineață, înaintea consultărilor de la Cotroceni, am postat aici, la Pastila din Gândul care se reproduce și pe X, un text video intitulat «Logic, Nicușor Dan ar trebui să desemneze un premier după consultările de azi. Numai că el stă prost cu Logica». Aseară, Nicușor Dan a anunțat pe cine desemnează premier, ba mai mult a confirmat ipoteza mea că cel desemnat este Siegfried Mureșan, candidatul PNL-UDMR-USR.

Multă lume a rămas surprinsă de această decizie. Eu nu. Pentru că profețiile mele se bazau pe observația că Nicușor Dan, în interviul de la Euronews, practic l-a anunțat pe Siegfried Mureșan. Domnia sa a spus că va desemna un premier care are cele mai multe șanse să strângă voturi în Parlament, renunțând astfel la încăpățânarea lui de a desemna un premier numai după ce acesta aduce o listă că are voturile asigurate”, a declarat Ion Cristoiu.

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„Siegfried Mureșan nu se aștepta să fie desemnat”

„În aceste condiții, anunțând tot în interviu că convoacă consultări, era limpede că va desemna pe premierul care are cele mai multe voturi la ora actuală. 171 are Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu are numai 127. Nicușor Dan a fost perfect constituțional. A ținut cont de o ofertă a partidelor, a plecat imediat în străinătate, deci nu este treaba domniei sale să strângă voturi. Șocul a fost uriaș și dacă până în acest moment Nicușor Dan a fost, contrar așteptărilor mele, logic, PNL, USR și UDMR s-au comportat total ilogic.

Mai țineți minte că Nicușor Dan a întârziat, a anunțat la 17 și a ieșit la 17 și 17 minute și, în premieră postdecembristă, a venit fără premierul desemnat și a anunțat că premierul desemnat a cerut un timp de gândire. E drept că, la un oarecare timp, domnul Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă. Aceasta cu timp de gândire are o explicație, ca și întârzierea. Siegfried Mureșan nu se aștepta să fie desemnat. El a acceptat să fie desemnat premier și a și vorbit mult de hohă, de teatru. Așa se explică timpul de gândire. Chiar Siegfried Mureșan s-a panicat când l-a căutat Nicușor Dan când i-a zis. L-a sunat pe Bolojan și l-a întrebat ce să facă, de asta timpul de gândire”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu

„Avem una dintre cele mai mari situații comice din istoria României”

„Avem una dintre cele mai mari situații comice din istoria României. PNL, USR și UDMR, pe 23 iunie, s-au dus la Cotroceni și au spus «Noi vrem să guvernăm în continuare. Avem ofertă pe cel mai mare tip din România, Siegfried Mureșan». La consultările de ieri, tot așa au spus. «Bine», a spus președintele României. Potrivit Constituției, luați mandatul. Numai că tot ceea ce ei făceau, făceau de hohă, de demagogie.

Și Bolojan a reacționat mult mai târziu. Și el, și mașinăria de propagandă bolojenistă aveau pregătite texte de protest pentru faptul că Nicușor Dan nu a numit un premier de la ei. Erau siguri că fie numește un tehnocrat, fie un PSD-ist. Nicușor Dan le-a respectat cererea, mi se pare halucinant tot ce se întâmplă. Mașinăria de propagandă și din presă a lui Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că le-a satisfăcut cererea. Oamenii ăștia sunt normali? Ei au cerut. Cum adică timp de gândire? Deruta este totală și din acest punct de vedere eu nu cred că Nicușor Dan a avut un plan. A fost logic, nu putea să nu desemneze și nu putea să nu îl desemneze pe Siegfried Mureșan”, a conchis Ion Cristoiu.

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