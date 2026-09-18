Tensiuni în UDMR: Un viceprimar a rămas fără sprijinul partidului și i s-a cerut să demisioneze

Organizația locală a UDMR din Cristuru Secuiesc, județul Harghita, i-a retras sprijinul politic viceprimarului László Klein și i-a cerut să demisioneze atât din funcția de viceprimar, cât și din mandatul de consilier local. Decizia a fost luată în unanimitate, pe fondul unor nemulțumiri privind colaborarea acestuia cu organizația locală, potrivit ziarului „Hargita Népe”.

UDMR îi reproșează viceprimarului lipsa de cooperare și comunicare

Președinția organizației locale a UDMR a adoptat decizia în cadrul ședinței din 10 septembrie și i-a solicitat lui László Klein să renunțe la funcția de viceprimar, dar și la mandatul de consilier local obținut pe lista partidului.

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Printre motivele invocate de organizație se numără lipsa de cooperare cu grupul consilierilor UDMR, comunicarea insuficientă, neasigurarea sprijinului pentru activitatea consilierilor locali, absența din spațiul public și lipsa unei reprezentări unitare.

UDMR îi reproșează, de asemenea, viceprimarului că nu și-ar fi respectat promisiunile făcute. Organizația locală susține că au fost inițiate în mai multe rânduri discuții cu László Klein pentru rezolvarea situației, însă consultările nu au putut avea loc din cauza absenței viceprimarului.

László Klein trebuie să decidă până vineri dacă demisionează

Viceprimarul a declarat, pentru „Hargita Népe”, că a primit termen până vineri pentru a lua o decizie în privința demisiei. Ulterior, acesta urmează să își prezinte public poziția în detaliu.

Președintele organizației UDMR din Cristuru Secuiesc, Zoltán Kovács, a precizat că, în cazul în care László Klein demisionează și din funcția de consilier local, următoarea persoană de pe lista UDMR va fi eligibilă pentru mandat.

În același timp, Consiliul Local va trebui să aleagă un nou viceprimar. În cazul în care Klein refuză să demisioneze, în ciuda solicitării organizației locale, forurile superioare ale UDMR vor decide care vor fi următorii pași.

Zoltán Kovács a susținut că situația nu reprezintă un conflict punctual sau o neînțelegere personală, ci rezultatul unei probleme de cooperare care durează de mai mult timp. Potrivit acestuia, decizia organizației locale se bazează pe o argumentare formată din 18 puncte. Kovács a afirmat că organizația trebuie să poată funcționa, iar atunci când nu mai există încredere politică și cooperare între persoanele desemnate de UDMR, conducerea locală are atât dreptul, cât și responsabilitatea de a semnala acest lucru.

Cristuru Secuiesc, condus de un primar din opoziția UDMR

Cristuru Secuiesc este un oraș din județul Harghita, situat la aproximativ 26 de kilometri de Odorheiu Secuiesc. Peste 90% dintre locuitorii orașului sunt maghiari.

Primarul localității este Koncz Hunor János, ales din partea Alianței Maghiare din Transilvania (AMT), formațiune maghiară mai mică din Transilvania și aflată în opoziție față de UDMR. Consiliul Local Cristuru Secuiesc are 17 membri. UDMR deține 9 mandate, în timp ce AMT are 8 reprezentanți.