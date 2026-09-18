Înainte ca Mădălina Apostol să fie găsită decedată, mama ei ar fi avut o premoniție, scrie Cancan. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, mama ei ar fi postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje despre suferință, pierdere și vindecare.

Mădălina Apostol a fost înmormântată în data de 17 septembrie, după ce a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie. Mama acesteia a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul ceremoniei, după ce i s-a făcut rău. Cu câteva ore înainte de moartea fiicei sale, femeia distribuise videoclipuri despre suferință, pierdere și vindecare pe rețelele de socializare, notează Cancan.

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Mădălina Apostol își doarme somnul de veci în Cimitirul Eternitatea din București și, potrivit informațiilor, decesul ar fi survenit în urma unui consum de alcool cu un cocktail de medicamente. Înainte de decesul Mădălinei Apostol, mama ei a postat pe rețelele de socializare o serie de mesaje care fac referire la durere, suferință și vindecare.

Ce postase mama Mădălinei Apostol înainte de tragedie

„Atunci când se vindecă cel care a suferit, abia atunci începe suferința celui care și-a bătut joc. Pentru că omul, suferind, care se trezește, devine indiferent, devine puternic, pleacă și nu se mai uită în urmă. Iar cel care și-a bătut joc va suferi amarnic, pentru că, se spune așa, nu știi ceea ce ai, decât atunci când pierzi.

Și mulți au plâns, și-au suferit groaznic, și s-au luptat să aducă înapoi ceea ce au pierdut. Dar a fost inutil, pentru că cel ce a plecat, care a reușit să plece, nu s-a mai dat înapoi. Și n-are cum să se mai întoarcă la cel care și-a bătut joc.

Așa că, gândește-te de o mie de ori, înainte să rănești un suflet pe care Dumnezeu ți l-a dat lângă tine, ca să simți adevărata valoare prea târziu, atunci când a plecat. Și nimic din tot ceea ce vei face, nu ți-l va mai aduce înapoi. Așa că, gândește-te, fi înțelept, respectă-ți aproapele, respectă omul care este lângă tine, care te iubește necondiționat, și care îți oferă dragostea lui, iubirea lui și protecția lui.

Nu-ți bate joc. Va veni o vreme când vei plânge, cu fața în pumni, și nimic nu te va mai ajuta. Din păcate, prea puțin conștientizează lucrul acesta.

Și prea mulți suferă pe acest pământ. Și prea mulți pleacă și nu se mai uită în urmă. Dar ei se ridică, mai puternici, mai victorioși.

Trist este pentru cel ce rămâne în urmă. Sănătate multă și multă binecuvântare vă doresc! Și înțelepciune!”, se arată în mesajul transmis în ultima postare distribuit de mama Mădălinei Apostol.