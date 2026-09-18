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Miruță susține că nu Fritz a fost șeful de partid care i-a spus lui Nicușor Dan, la Cotroceni, că nu îl interesează România

Miruță susține că nu Fritz a fost șeful de partid care i-a spus lui Nicușor Dan, la Cotroceni, că nu îl interesează România
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță susține că nu Dominic Fritz a fost liderul de partid care i-ar fi spus lui Nicușor Dan, în discuțiile de la Cotroceni, că nu îl interesează România.

Șeful statului a declarat ieri, după consultările de la Palatul Cotroceni, că un lider de partid i-ar fi spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Șeful statului nu a precizat însă despre cine este vorba.

Radu Miruță îi ia apărarea lui Dominic Fritz după ce s-a vehiculat că șeful USR ar fi fost liderul de partid care i-ar fi spus președintelui că nu îl interesează România

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Aseară, liderul USR a negat că el i-ar fi spus președintelui acea afirmație și a punctat că formularea nu îi este familiară și nici caracteristică. Acum, Radu Miruță sare în apărarea colegului său și susține că nu a existat un asemenea schimb de replici în discuțiile de la Cotroceni.

Miruță a punctat că în spațiul public se propagă numeroase neadevăruri și s-a dat chiar pe sine drept exemplu, susținând că a fost de multe ori „victima dezinformării”.

”Nu, Dominic Fritz nu a spus ieri, la Cotroceni, că nu îl interesează România. Am fost acolo. Și nu, nu a existat așa ceva în discuțiile purtate.
Se împinge mult neadevăr în aceste zile. Am fost adesea victima dezinformării și eu. Cred cu tărie că trebuie să reacționăm fiecare atunci când adevărul este atât de contorsionat, iar minciuna ajunge pe ecranele telefoanelor, îmbrăcată în haina unor știri siropoase. Da, chiar si atunci când nu este vorba despre noi. A-l lasă pe altul atacat crește un mediu toxic în care e doar o chestiune de timp până când intră altă victimă pe eșafod.
Nu orice text scris ca o știre spune și adevărul. Iar uneori, între ce s-a întâmplat și ce ni se spune că s-a întâmplat, e o diferență uriașă”, a scris Miruță pe pagina sa de Facebook.
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