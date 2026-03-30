Avertisment pentru românii care cumpără cozonac sau alte alimente gata gătite pentru Paște. Cum să alegeți cele mai bune produse

Mulți români aleg să nu mai gătească pentru masa de Paște și preferă să cumpere cozonac sau alte produse gata preparate. ANSVSA a intensificat în această perioadă controalele la operatorii economici și vine cu o serie de sfaturi pentru cei care aleg să achiziționeze alimentele în loc să le facă ei în casă.

La mare căutare sunt, în această perioadă, cozonacii și prăjiturile care vor fi puse pe masă de Paște.

Ce recomandări are ANSVSA

Pentru a evita orice risc privind calitatea produselor cumpărate, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomandă câteva reguli simple și eficiente.

„Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor și prăjiturile de casă sunt, pentru mulți dintre noi, sufletul mesei de Paște. Ca să vă bucurați de aceste bunătăți în deplină siguranță, vrem să vă împărtășim câteva sfaturi despre cum să alegeți cele mai bune produse pentru cei dragi”, au transmis reprezentanții ANSVSA pe Facebook.

Printre altele, se recomandă cumpărarea cozonacilor și a prăjiturilor doar din spații autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar – „Doar în aceste unități avem certitudinea că sunt respectate normele de igienă, de la preparare și până la vânzare”.

În același timp, ANSVSA recomandă atenţie sporită la ofertele disponibile pe rețelele sociale: „Atenție la ofertele de pe rețelele sociale! Știm că ofertele de pe Facebook, TikTok sau Instagram pot părea tentante, însă vă sfătuim să fiți extrem de precauți. Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spații necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”.

Ce putem face înainte de cumpărături

Mai departe, inspectorii sanitar-veterinari vin cu sfaturi pentru români. Ei sunt rugați să acorde atenție următoarelor aspecte atunci când cumpără produse pentru masa de Paște:

Integritatea ambalajului – acesta trebuie să fie intact și curat;

Etichetarea – produsul trebuie să conțină toate informațiile de identificare, inclusiv data expirării și detaliile despre producător;

Protecția produselor – dulciurile și produsele de patiserie care nu sunt ambalate trebuie să fie protejate de praf și manipulate în condiții stricte de igienă.

ANSVSA a demarat controale la nivel național

De altfel, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor intensifică, la nivel național, acțiunile de monitorizare, prevenție și control în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale.

„În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, responsabilitatea noastră este una directă și fermă: să ne asigurăm că românii cumpără produse sigure, controlate și provenite din surse autorizate/înregistrate.

Medicii veterinari oficiali verifică respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în târguri de animale, piețe agroalimentare, unități de sacrificare, procesare, depozitare, transport, comercializare și alimentație publică”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Acțiunile de control și recomandările ANSVSA vizează, în special, mai multe categorii de produse și activități din lanțul alimentar.

De unde să cumpărăm carne de miel

În ceea ce privește animalele destinate sacrificării, acestea trebuie să provină exclusiv din exploatații care respectă cerințele sanitare veterinare în vigoare, iar operatorii implicați în procesare, depozitare, transport, distribuție și comercializare trebuie să dețină autorizație sau înregistrare sanitar-veterinară valabilă.

Sacrificarea mieilor se realizează în abatoare autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea normelor de igienă, bunăstare, trasabilitate și control oficial. Transportul animalelor trebuie efectuat cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea normelor privind sănătatea și bunăstarea acestora.

Consumatorii sunt sfătuiți să evite achiziția de carne provenită din sacrificări clandestine sau din surse fără supraveghere sanitar-veterinară.

În cazul cărnii de miel, aceasta trebuie cumpărată numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, precum supermarketuri, măcelării, carmangerii, abatoare sau spații temporare legal amenajate și supravegheate de medici veterinari oficiali.

Loturile de carne trebuie să fie însoțite de certificat sanitar-veterinar, pentru a permite verificarea provenienței. Carnea obținută în centre temporare poate proveni doar din sacrificări efectuate la cererea directă a consumatorilor, după efectuarea examenelor ante-mortem și post-mortem, și nu poate fi livrată altor unități, ci exclusiv consumatorului final, se mai precizează în comunicatul ANSVSA.

