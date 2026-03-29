Fără precedent! Aproape 90% dintre români sunt nemulțumiți de cum gestionează Guvernul Bolojan criza carburanților

Ruxandra Radulescu
Criza carburanților a afectat puternic România, iar modul în care Guvernul a gestionat această situație a generat un val de nemulțumiri la nivel național, o arată și un sondaj, recent, CURS. O majoritate ciovârșitoare de 89% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan a acționat într-o manieră deficitară.

Același sondaj CURS relevă și realitatea unei mici părți dintre cetățeni, 8% mai exact, care sunt mulțumiți de acțiunile întreprinse de Guvernul Bolojan în criza carburanților. De asemenea, 3% dintre cetățeni susțin că nu și-au format o părere pe acest subiect.

Peste 80% dintre români, afectați de creșterea prețurilor la combustibili

Potrivit sondajului Centrului de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, creşterea preţurilor la carburanţi a fost resimţită direct de majoritatea populaţiei.

44% dintre români spun că impactul a fost mare, în timp ce 37% susţin că impactul a fost foarte mare. Doar 11% spun că a fost mic, 5% foarte mic, iar 3% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte soluţiile la această criză, românii înclină clar spre măsuri fiscale, a precizat CURS.

Românii vor scăderea accizelor

Mai mult de o treime (36%) dintre cei chestionaţi cred că guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât şi TVA-ul la carburanţi, 25% spun că era suficientă scăderea TVA-ului, iar 22% ar fi preferat reducerea accizelor. Totodată, 13% consideră că piaţa ar trebui lăsată liberă, iar 4% nu au o opinie

Conform CURS, sondajul indică o preferinţă pentru intervenţie directă în preţuri.

Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional, în perioada 23 – 27 martie. Metoda de culegere a datelor – CATI. Marja de eroare este de ą2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcţie de regiune şi mediul de rezidenţă.

FOTO: Mediafax

