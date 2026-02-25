Avertismentul Autorității Naționale Fitosanitare. Pesticide peste limită în probe de căpșuni, piersici, mere și pere în patru județe din România

Autoritatea Națională Fitosanitară a identificat, în mai multe județe, pesticide peste limită, în 2025, în probe de căpșuni, piersici, mere și pere. Mostrele neconforme au fost depistate de Oficiile Fitosanitare din județele Giurgiu, Hunedoara, Prahova și Iași, preia postarea instituției Digi 24. Printre substanțele cel mai frecvent identificate, dar în valori sub pragul maxim admis, se numără boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol, acetamiprid, fluopiram, difenoconazol, pirimetanil și azoxistrobin.

Autoritatea Națională Fitosanitară a identificat, în urma verificărilor realizate pe parcursul anului 2025, depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide în mai multe tipuri de fructe, printre care căpșuni, piersici, mere și pere.

Raportul Autorității Naționale Fitosanitare

Instituția a făcut public raportul aferent Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din fructe, legume și cereale provenite din producția internă pentru anul 2025, program derulat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) și 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA, reprezentate de: căpșuni, o probă, piersici, o probă, pere, o probă și mere, o probă”, se arată în documentul ANF.

Potrivit raportului, câte o probă din fiecare dintre fructele menționate, căpșuni, mere, pere și piersici, nu a respectat cerințele stabilite de Regulamentul nr. 396/2005, în ceea ce privește nivelurile unor substanțe precum acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin.

Mostrele neconforme au fost depistate de oficiile fitosanitare județene din Giurgiu (mere), Hunedoara (piersici), Prahova (căpșuni) și Iași (pere).

Analiza arată că, deși numeroase probe au conținut urme de pesticide, acestea s-au încadrat în limitele legale.

Printre substanțele cel mai frecvent identificate, dar în valori sub pragul maxim admis, se numără boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol, acetamiprid, fluopiram, difenoconazol, pirimetanil și azoxistrobin.

Datele indică faptul că fungicidele reprezintă o pondere semnificativă din totalul pesticidelor utilizate pentru tratamentele aplicate fructelor.

Raportul mai arată că, în urma controalelor, nu au fost identificate depășiri ale limitelor admise de pesticide în cazul mai multor fructe destinate consumului, inclusiv afine, agrișe, coacăze, caise, cireșe, gutui, mure, nectarine, pepene galben, pepene verde, prune, struguri de masă, struguri pentru vin, vișine și zmeură.

Recomandarea autorului: „Cocktail” de pesticide depistat în merele europene. În Spania, 80% dintre fructele testate conțin reziduuri toxice