Povara „specialilor” ne scoate peri albi. Oficial BNR: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale”

25 feb. 2026, 18:26, Actualitate
Povara pensiilor speciale, de care beneficiază un număr alarmant de mare de persoane, va fi suportată în special de generația ”decrețeilor”, care vor ieși la pensie în următorul interval de timp, dar și, în ansamblu, de cei 5 milioane de români care formează forța de muncă din România, Toți aceștia vor fi nevoiți să muncească până la vârsta de 65–70 de ani din cauza pensiilor speciale, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. 

Numărul pensionarilor speciali a depășit 200.000 și ne costă 1% din PIB

Într-o analiză proprie, oficialul subliniază că numărul pensionarilor speciali a depășit 200.000, iar impactul financiar asupra bugetului se apropie de valorea critică de 1% din PIB.

„Nu mai este o joacă. Rezolvarea echilibrată a acestei situații ar avea nevoie de luciditate politică și, să spun o vorbă mare, bun simț. Dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății, pentru că 5 milioane de persoane vor munci până la 65–70 de ani, iar alții 200–250.000, poate și mai mulți în câţiva ani, vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care pot să se gândească să devină părinți. Aici nu mai este vorba doar de instituții extractive, ci și de fracturi sociale greu de surmontat”, a declarat Eugen Rădulescu (foto), pentru contributors.ro. 

”Privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă vârsta de pensionare”

În egală măsură, consilierul BNR critică și privilegiul vârstei de pensionare prematură oferită de stat tot beneficiarilor de pensii speciale.

”După părerea mea, privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă vârsta de pensionare. Nicio țară civilizată nu trimite la pensie oameni înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, cu pensii care le permit un trai opulent, cel puțin o dată și jumătate mai îndelungat decât câți ani a muncit persoana în cauză”, a transmis Rădulescu.

În aceeași intervenție, Rădulescu atrage atenția și asupra datoriei publice record. Odată cu depășirea barierei critice de 60% din PIB, ultimul criteriu pentru aderarea la euro nu mai este îndeplinit, iar costul datoriei publice devine tot mai apăsător”, a precizat acesta.

Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție

Totul despre pensia anticipată parțială în 2026. Cu câți ani poți ieși mai devreme din câmpul muncii și ce impact are asupra banilor primiți

