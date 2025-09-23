Prima pagină » Actualitate » AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”

AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”

Ruxandra Radulescu
23 sept. 2025, 13:23, Actualitate
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară:

Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat în cadrul emsiunii „Pastila Financiară„, difuzată în exclusivitate de Mediafax, a vorbit despre titlurile de stat, despre care a precizat că „sunt singurul instrument cu potențial de randament real”.

În dialog cu Alexandru Chrilă, jurnalistul Adrian Artene a prezentat ipoteza unei investiții de 10.000 lei pentru 3 ani la un randament de 7,5. Expertul financiar Alexandru Chirilă a explicat cum ar decurge o astfel de investiție.

„Asta înseamnă că la scadență am ajunge la 12.423 lei, cu o inflație medie de 7%-8% anuală, în România, puterea reală de cumpărare este abia la nivelul țintit, dacă nu chiar ușor în scădere.

Pentru scadență de 5 ani, cu o dobândă de 7,85% la final ai aproape 14.600 lei. Asta acoperă inflația și dă un mic plus real. Deci în cazul nostru specific, având în vedere cât de sus este inflația și mare atenție, în Europa suntem regii inflației, suntem pe primul loc ca a rata inflației, din punctul meu de vedere, un cupon de 7,80, 7,85% pe 5 ani îmi asigură faptul că și în perioade în care inflația va veni spre 0, vom avea un plus de 3%.

am putea recupera, ceea ce pierdem spre finalul acestui an.

„Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”

„Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real, pozitiv și în cadrul plasamentelor fără risc de contrapartidă, cele pe unu și trei ani ne asigură profit nominal, adică ne bagă bani în buzunar, dar valoarea totală a investiției nu este, nu este grozavă.

Totuși, sunt o alternativă mai bună decât cea a depozitelor bancare și mare atenție, avem o groază de bani în depozite bancare care nu se duc în economie, nu fac absolut nimic, se topesc de la o lună la alta”, a precizat Alexandru Chirilă.

Citește și

POLITICĂ Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
13:52
Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
POLITICĂ Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
13:51
Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
IMOBILIARE Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
13:35
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
POLITICĂ Oana Țoiu se ia de piept cu Rusia, în discursul prezentat în fața membrilor Consiliului de Securitate al ONU: „Este consternant”
13:34
Oana Țoiu se ia de piept cu Rusia, în discursul prezentat în fața membrilor Consiliului de Securitate al ONU: „Este consternant”
ACTUALITATE Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
13:29
Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
VIDEO Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
13:18
Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
Mediafax
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
KanalD
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Evz.ro
Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului. Avem șanse s-o prindem în viață
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate coastele ca să aibă o talie subțire: "Sunt la 15 zile după operație". Ce a făcut cu ele e de NECREZUT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cum poți gestiona burnoutul atunci când nu poți lua o pauză
ACTUALITATE Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească
13:22
Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească
EXTERNE MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
13:17
MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
DEZVĂLUIRI INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova
13:14
INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova
METEO Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor
12:59
Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor
POLITICĂ George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
12:44
George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
EXTERNE Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice
12:38
Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice