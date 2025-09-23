AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”

Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat în cadrul emsiunii „Pastila Financiară„, difuzată în exclusivitate de Mediafax, a vorbit despre titlurile de stat, despre care a precizat că „sunt singurul instrument cu potențial de randament real”.

În dialog cu Alexandru Chrilă, jurnalistul Adrian Artene a prezentat ipoteza unei investiții de 10.000 lei pentru 3 ani la un randament de 7,5. Expertul financiar Alexandru Chirilă a explicat cum ar decurge o astfel de investiție.

„Asta înseamnă că la scadență am ajunge la 12.423 lei, cu o inflație medie de 7%-8% anuală, în România, puterea reală de cumpărare este abia la nivelul țintit, dacă nu chiar ușor în scădere.

Pentru scadență de 5 ani, cu o dobândă de 7,85% la final ai aproape 14.600 lei. Asta acoperă inflația și dă un mic plus real. Deci în cazul nostru specific, având în vedere cât de sus este inflația și mare atenție, în Europa suntem regii inflației, suntem pe primul loc ca a rata inflației, din punctul meu de vedere, un cupon de 7,80, 7,85% pe 5 ani îmi asigură faptul că și în perioade în care inflația va veni spre 0, vom avea un plus de 3%.

am putea recupera, ceea ce pierdem spre finalul acestui an.

„Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”

„Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real, pozitiv și în cadrul plasamentelor fără risc de contrapartidă, cele pe unu și trei ani ne asigură profit nominal, adică ne bagă bani în buzunar, dar valoarea totală a investiției nu este, nu este grozavă.

Totuși, sunt o alternativă mai bună decât cea a depozitelor bancare și mare atenție, avem o groază de bani în depozite bancare care nu se duc în economie, nu fac absolut nimic, se topesc de la o lună la alta”, a precizat Alexandru Chirilă.