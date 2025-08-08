Prima pagină » Actualitate » Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025

Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 09:11, Diverse
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025

Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Numerologul are predicții importante pentru două zodii în luna august 2025. Persoanele vizate este posibil să treacă printr-o schimbare în viața personală care le-ar putea zdruncina viața amoroasă. 

Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Nativii a două zodii vor întâmpina câteva obstacole în viața personală în luna august, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Urmează o perioadă confuză și plină de suișuri și coborâșuri pentru nativii acestor zodii.

Nu este exclus să existe tensiuni și emoții puternice, care vor escalada în confesiuni dureroase, dar necesare. Cei născuți în Capricorn sau Pești trebuie să fie atenți când vine vorba de relația cu partenerul de viață, mai ales dacă sunt căsătoriți.

Mihai Voropchievici avertizează că aceste zodii trebuie să fie atente la semne și să-și urmeze intuiția.

Avertismentul lui Mihai Voropchievici

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

„Primești un ajutor nesperat sau se închide o datorie care te apăsa. Vei avea o ușurare financiară clară. Problema e că apar și cheltuieli care nu țin de tine – un membru al familiei are nevoie de bani. Decide clar cât poți oferi.

Dragostea nu prea te încălzește luna asta. Fie ești tu prea ocupat și distant, fie partenerul pare că a tras cortina. Relațiile lungi pot trece printr-un test greu, iar cei singuri nu au răbdare deloc cu nimeni.

Ai un fel de dorință de a te întoarce în trecut. Vrei să retrăiești ceva sau să revezi pe cineva. Poate fi frumos, dar și periculos. Unele lucruri sunt frumoase doar în amintiri.”, spune Mihai Voropchievici.

Pești (19 februarie – 20 martie)

„Luna vine cu haos la bani. Ba câștigi, ba pierzi, ba te trezești cu o cheltuială care îți rupe bugetul. E imprevizibil totul, și trebuie să ai un mic fond de rezervă, altfel o să te împrumuți spre final de lună.
În iubire, e totul sau nimic. Dacă ai o relație, s-ar putea să ajungi la o concluzie dură: ori continuați sincer, ori vă despărțiți. Cei singuri au parte de o atracție intensă, dar care se poate transforma în dezamăgire bruscă.

Se produce o schimbare profundă. Nu e musai vizibilă pentru toți, dar tu o simți ca un cutremur. Poate e momentul în care îți dai seama că ai nevoie de alt ritm, alt anturaj sau alt loc în viața altora”, este predicția lui Mihai Voropchievici pentru Pești.

Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Cum a fost prima zi de UNTOLD X? Rag'N'Bone Man a electrizat scena principală cu un show de senzație! Zeci de mii de fani au cântat alături de el
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ