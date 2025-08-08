Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025

Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Numerologul are predicții importante pentru două zodii în luna august 2025. Persoanele vizate este posibil să treacă printr-o schimbare în viața personală care le-ar putea zdruncina viața amoroasă.

Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Nativii a două zodii vor întâmpina câteva obstacole în viața personală în luna august, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Urmează o perioadă confuză și plină de suișuri și coborâșuri pentru nativii acestor zodii.

Nu este exclus să existe tensiuni și emoții puternice, care vor escalada în confesiuni dureroase, dar necesare. Cei născuți în Capricorn sau Pești trebuie să fie atenți când vine vorba de relația cu partenerul de viață, mai ales dacă sunt căsătoriți.

Mihai Voropchievici avertizează că aceste zodii trebuie să fie atente la semne și să-și urmeze intuiția.

Avertismentul lui Mihai Voropchievici

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

„Primești un ajutor nesperat sau se închide o datorie care te apăsa. Vei avea o ușurare financiară clară. Problema e că apar și cheltuieli care nu țin de tine – un membru al familiei are nevoie de bani. Decide clar cât poți oferi.

Dragostea nu prea te încălzește luna asta. Fie ești tu prea ocupat și distant, fie partenerul pare că a tras cortina. Relațiile lungi pot trece printr-un test greu, iar cei singuri nu au răbdare deloc cu nimeni.

Ai un fel de dorință de a te întoarce în trecut. Vrei să retrăiești ceva sau să revezi pe cineva. Poate fi frumos, dar și periculos. Unele lucruri sunt frumoase doar în amintiri.”, spune Mihai Voropchievici.

Pești (19 februarie – 20 martie)

„Luna vine cu haos la bani. Ba câștigi, ba pierzi, ba te trezești cu o cheltuială care îți rupe bugetul. E imprevizibil totul, și trebuie să ai un mic fond de rezervă, altfel o să te împrumuți spre final de lună.

În iubire, e totul sau nimic. Dacă ai o relație, s-ar putea să ajungi la o concluzie dură: ori continuați sincer, ori vă despărțiți. Cei singuri au parte de o atracție intensă, dar care se poate transforma în dezamăgire bruscă.

Se produce o schimbare profundă. Nu e musai vizibilă pentru toți, dar tu o simți ca un cutremur. Poate e momentul în care îți dai seama că ai nevoie de alt ritm, alt anturaj sau alt loc în viața altora”, este predicția lui Mihai Voropchievici pentru Pești.