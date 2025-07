Avertismentul lui Viktor Orbán: Probabilitatea unui RĂZBOI mondial crește continuu. Europa se joacă cu focul

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat sâmbătă, la Băile Tușnad, că „nu va fi război în Europa, că deja există”, deoarece războiul ruso-ucrainean este un astfel de conflict. Liderul de la Budapesta a adăugat că „Europa se joacă cu focul”.

Viktor Orbán a spus că există semne că va fi un război în Europa.

„Prin victoria lui Trump în alegerile din SUA am reușit să evităm un război mondial. S-au sistat discriminările față de Ungaria, au pornit investitorii. Va fi sau nu război mondial? Nu avem un răspuns cert. Toată lumea resimte riscul războiului. Francezii au spus 50% da, spaniolii 50%, italienii 46%, nemții 41% etc. într-un sondaj. Nu înseamnă neapărat că va urma, dar există semne sinistre. Am făcut o listă”, a explicat el.