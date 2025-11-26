Prima pagină » Actualitate » Avertismentul nutriționistului Mihaela Bilic. Ce aliment poate fi și nociv pentru organism. Este consumat frecvent în post

26 nov. 2025, 15:03, Actualitate
Avertismentul nutriționistului Mihaela Bilic. Ce aliment poate fi și nociv pentru organism. Este consumat frecvent în post

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție riscul pe care îl are consumul de soia în perioada postului. Soia este unul dintre cele mai populare produse alimentare în această perioadă. Clienții magazinelor găsesc soia în diferite variante, însă specialiștii avertizează în privința consumului unor astfel de produse.

Puțini oameni știu ce conținut ridicat de grăsimi are soia. Oamenii înlocuiesc carnea cu soaia, însă nu este o alegere sănătoase, fiind găsită în magazine în forme foarte procesate. Dar, medicii nutriționiști recomandă consumul de soia cu moderație și, de asemenea, alegerea unor variante mai puțin procesate.

„După lipide și glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este planta «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte.

Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine. Soia nu poate fi similară cărnii și laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, precizează medicul nutriționist Mihaela Bilic, conform unei surse.

Atenție la zacuscă

Aceasta precizează că pentru un aport hrănitor și sănătos este mai indicat să se consume în timpul postului mai multe leguminoase, precum fasolea, năutul, mazărea congelată. Acestea asigură sațietatea și au un aport important de proteine vegetale.

Totodată, o variantă sănătoasă, în condițiile în care este controlat nivelul de grăsime folosit la preparare, este zacusca.

În perioada de post, se recomandă un consum redus de zahăr, precum și ulei – care este permis doar în zece zile din cele 40 din postul Crăciunului. De asemenea, este important ca oamenii să citească ingredientele notate pe eticheta produselor, să fie atenți la ce grăsimi consumă.

„Cheia sănătății este diversitatea, puțin din toate e secretul unui organism în echilibru cu mediul în care trăiește. Un echilibru care astăzi e pus în pericol, de vreme ce nutrienții pe care îi consumăm au ajuns să provină din câteva plante.

Porumbul, soia, grâul și orezul furnizează ele singure peste jumătate din caloriile zilnice, în vreme ce câteva zeci de plante (sub 30) furnizează aproape toate substanțele nutritive din farfuriile noastre.

Nu mai suferim de foame, însă monotonia și-a pus amprenta pe viața noastră. Am pierdut culoarea de pe câmpuri, dar și pe cea din obraji, am devenit cenușii și triști”, mai adaugă medicul nutriționist.

