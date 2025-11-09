Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Câte calorii are desertul preferat de mulți români

Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Preparatul tradițional românesc nu este specific doar parastaselor și pomenirilor, în semn de respect și aducere aminte pentru cei morți, ci este și un desert obișnuit.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă

Mihaela Bilic explică însă de ce coliva nu este un „desert”. Medicul face referire la semnificația colivei, dar și la specificațiile nutriționale.

Aceasta îi avertizează pe românii care consumă coliva pe post de desert că are tot atâtea calorii cât un tort!

Bilic: Câte calorii are coliva, de fapt

„Ce este coliva? O fiertură de grâu decorticat (arpacaș), care se îndulcește cu zahăr sau miere și se îmbogățește cu miez de nucă, coajă de lămâie, stafide și rom.

Coliva este departe de a fi un desert dietetic: arpacașul are 75% amidon, iar cantitatea de zahăr din colivă este de 500 g pentru 1 kg de arpacaș fiert (altfel nu se “leagă”). La asta se adaugă miezul de nucă, deci, în final, coliva ajunge să “cântărească” caloric cât un tort – noroc că nu o mâncăm prea des”, explică Mihala Bilic, prin intermediul unui mesaj postat în mediul online.

„Este un preparat care trebuie mâncat cu smerenie”

Vedeta susține că acest preparat trebuie privit cu evlavie și respect, pentru cinstirea memoriei persoanelor care nu mai sunt în această lume. De asemenea, grâul și nuca din compoziția colivei nu fac decât să ne conecteze cu forța vitală a pământului, cu energia vieții, dar și cu viața și moartea.

„Coliva e un simbol, nicidecum un desert cu tabel nutrițional. În copilăria trăită la țară am învățat să prețuiesc și să respect coliva. E un preparat care trebuie mâncat cu evlavie și smerenie, pentru aducerea aminte a celor ce nu mai sunt printre noi. Iar gustul ei de grâu și nucă ne conectează cu forța vitală a pământului, cu miracolul vieții, cu misterul morții și cu energia Universului”, a mai transmis medicul nutriționist Mihaela Bilic, potrivit click.ro.

Autorul recomandă: