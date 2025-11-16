Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, sfaturi de la nutriționista Mihaela Bilic

A început Postul Crăciunului, o perioadă în care putem să ne curățăm sufletul, dar și trupul. Corpul nostru este și el ajutat, pentru că se poate regenera și odihni. Nutriționista Mihaela Bilic a explicat ce obiective ne putem fixa, dar și care sunt excesele de evitat.

Mihaela Bilic a susținut că postul ne ajută pentru a ne regenera organismul, dar perioada aceasta vine cu și câteva capcane. Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate, precum excesul de sare și zahăr sunt câteva dintre ele.

Ce greșeli trebuie să evităm în post

„Greșeli care trebuie evitate în post:

Mâncatul excesiv: principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești; obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise (“de dulce”), ci să experimentezi senzația de foame.

Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate: ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale; încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete (ciorbe, ghiveci de legume).

Excesul de dulciuri: postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și “ruginesc”.

Excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate, care solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime. Zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește”, a explicat nutriționista, pe Facebook.

Obiectivele pe care le avem de atins atunci când ținem post

Mihaela Bilic a explicat și ce obiective avem de atins pentru a ne curăța corpul când ținem post:

„Creșterea consumului de produse de origine vegetală, în special legume- cu cat mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine; pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism.

Hidratarea optimă, care înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă/ciorbă, cafea etc.

Respectarea unor pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm/ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară. Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar.

Redimensionarea porților și moderația vizavi de cantitatea de mâncare consumată. Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină!”.

