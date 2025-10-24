Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru perioada din calendar. Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale, iar acest fenomen ar putea avea consecințe asupra vegetației și ecosistemului natural.

Confuzia ciclului vegetativ

Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen cunoscut sub numele de „confuzia ciclului vegetativ”. El a mai fost prezent în țara noastră, în trecut, în perioade cu temperaturi mai ridicate decât valorile normale.

Mai multe specii de pomi au înmugurit sau au făcut frunze în plină iarnă, ca și cum ar fi primăvară. Mai exact, această vreme creează iluzia unei primăveri premature, care poate fi periculoasă pentru plante.

Dacă aceste temperaturi ridicate sunt urmate de o răcire bruscă, pomii riscă să fie compromiși, deoarece nu mai sunt pregătiți să facă față înghețului.

Care sunt consecințele fenomenului

În mod normal, plantele trec printr-un proces numit „călire”, acesta le ajută să devină mai rezistente la temperaturile scăzute din iarnă, dar, dacă temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate, atunci, tot acest proces va fi dat peste cap.

Există șanse ca acest fenomen să aibă loc, în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie a avertizat asupra unor temperaturi peste normalul perioadei, ce vor exista până la finalul lunii noiembrie. Cu toate acestea, depinde foarte mult și de cum va fi vremea în luna decembrie.

Temperaturi peste normalul perioadei, în noiembrie

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie : temperaturile vor fi apropiate de valorile normale, ușor mai scăzute în zonele montane. Ploile vor fi mai frecvente la munte și în sud-vestul și sud-estul țării.

: temperaturile vor fi apropiate de valorile normale, ușor mai scăzute în zonele montane. Ploile vor fi mai frecvente la munte și în sud-vestul și sud-estul țării. Săptămâna 3 – 10 noiembrie : urmează o perioadă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu deficit de precipitații, mai ales în regiunile sudice.

: urmează o perioadă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu deficit de precipitații, mai ales în regiunile sudice. Săptămâna 10 – 17 noiembrie : temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, iar regimul pluviometric va fi aproape normal.

: temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, iar regimul pluviometric va fi aproape normal. Săptămâna 17 – 24 noiembrie: se anunță temperaturi ușor peste normal, cu precipitații în limitele obișnuite pentru această perioadă.

