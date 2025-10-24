Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că între 27 octombrie și 24 noiembrie 2025 vom avea parte o perioadă cu temperaturi peste valorile normale în aproape toate regiunile țării.

Potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025 va fi caracterizat de o vreme predominant caldă, cu abateri pozitive de temperatură în toate regiunile României. Meteorologii spun că regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de valorile normale ale perioadei, cu unele variații locale.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de cea specifică pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, ușor mai coborâtă în zonele montane.

În schimb, regimul pluviometric va fi ușor excedentar local, mai ales în regiunile sud-vestice, sud-estice și la munte, iar în restul teritoriului valorile vor fi normale pentru începutul lunii noiembrie, potrivit Libertatea.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale, în special în zonele montane și submontane.

Meteorologii estimează că precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în sudul țării, unde vremea va fi mai uscată decât de obicei.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului se va menține ușor peste normal, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește regimul pluviometric, acesta se va situa în jurul valorilor specifice perioadei, fără abateri semnificative.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie 2025

Ultima săptămână din interval va aduce temperaturi peste media obișnuită a lunii noiembrie, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, potrivit datelor ANM.

În București, vremea se menține frumoasă și caldă în următoarele două zile, cu temperaturi maxime de până la 20 de grade Celsius, peste media sezonieră.

Totuși, mai multe județe din țară se află sub atenționare cod galben de vânt, fenomen care poate accentua senzația de frig în zonele expuse.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multe ninsori în România și în mare parte din Europa, pe fondul unor factori atmosferici care vor determina o schimbare semnificativă a regimului termic începând din decembrie.