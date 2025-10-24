Prima pagină » Vremea » VREME neobișnuit de caldă în noiembrie. Temperaturile urcă la 20 de grade. Prognoza ANM actualizată până pe 24 noiembrie. Când vin ninsorile

VREME neobișnuit de caldă în noiembrie. Temperaturile urcă la 20 de grade. Prognoza ANM actualizată până pe 24 noiembrie. Când vin ninsorile

Mihai Tănase
24 oct. 2025, 08:49, Vremea
VREME neobișnuit de caldă în noiembrie. Temperaturile urcă la 20 de grade. Prognoza ANM actualizată până pe 24 noiembrie. Când vin ninsorile
Foto: Profimedia images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că între 27 octombrie și 24 noiembrie 2025 vom avea parte o perioadă cu temperaturi peste valorile normale în aproape toate regiunile țării.

Potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025 va fi caracterizat de o vreme predominant caldă, cu abateri pozitive de temperatură în toate regiunile României. Meteorologii spun că regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de valorile normale ale perioadei, cu unele variații locale.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de cea specifică pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, ușor mai coborâtă în zonele montane.

În schimb, regimul pluviometric va fi ușor excedentar local, mai ales în regiunile sud-vestice, sud-estice și la munte, iar în restul teritoriului valorile vor fi normale pentru începutul lunii noiembrie, potrivit Libertatea.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale, în special în zonele montane și submontane.

Meteorologii estimează că precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în sudul țării, unde vremea va fi mai uscată decât de obicei.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului se va menține ușor peste normal, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește regimul pluviometric, acesta se va situa în jurul valorilor specifice perioadei, fără abateri semnificative.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie 2025

Ultima săptămână din interval va aduce temperaturi peste media obișnuită a lunii noiembrie, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, potrivit datelor ANM.

În București, vremea se menține frumoasă și caldă în următoarele două zile, cu temperaturi maxime de până la 20 de grade Celsius, peste media sezonieră.

Totuși, mai multe județe din țară se află sub atenționare cod galben de vânt, fenomen care poate accentua senzația de frig în zonele expuse.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multe ninsori în România și în mare parte din Europa, pe fondul unor factori atmosferici care vor determina o schimbare semnificativă a regimului termic începând din decembrie.

Mediafax
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru victimele exploziei din Rahova: "Nu poţi să ai pretenţia să vină Guvernul să plătească tot"
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Evz.ro
Misterul detectivului de la Luvru. Cine este bărbatul elegant care a cucerit internetul
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
NU credea că o să audă asta vreodată! Moldo i-a aruncat în față un ADEVĂR DUREROS, iar Ahmed a cedat. Ceea ce i-a spus l-a sfâșiat! Concurentul din Casa Iubirii nu și-a mai putut stăpâni reacția: "Văd o disperare mare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Cu un pas mai aproape de înțelegerea Cosmosului: Ce a descoperit acum Telescopul Webb despre galaxiile din Universul timpuriu?